본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

랑랑 "亞 피아니스트 연습량·경험으로 세계 콩쿠르 석권"

박병희기자

입력2025.11.11 14:37

시계아이콘02분 14초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

"아시아계 연주자들이 더 열심히 연습하는 것 같다. 연습을 많이 하기 때문에 콩쿠르에서 요구하는 정확성이 더 뛰어나다고 생각한다. 아시아계 연주자들이 여러 콩쿠르를 출전하기 때문에 콩쿠르 환경에 익숙한 영향도 있다고 생각한다."


중국 피아니스트 랑랑은 10일 온라인으로 진행한 기자간담회에서 최근 여러 국제 콩쿠르에서 아시아계 피아니스트들이 두각을 나타내는 이유를 이같이 분석했다. 연습량과 계속적인 콩쿠르 출전 경험이 비결이라는 설명이다.


지난달 23일 끝난 쇼팽 콩쿠르에서 중국계 피아니스트가 1~4위를 휩쓸었다. 중국계 미국 피아니스트 에릭 루가 우승하고 2위 케빈 첸은 중국계 캐나다 피아니스트였다. 3위는 중국 피아니스트 쯔통 왕이 차지했고 중국 피아니스트 텐야오 류와 일본 피아니스트 구와하라 시오리가 공동 4위에 올랐다. 올해 초에는 부소니 콩쿠르에서 우리나라 김세현이 우승해 주목받았다.

랑랑 "亞 피아니스트 연습량·경험으로 세계 콩쿠르 석권" 피아니스트 랑랑 [사진 제공= 유니버설뮤직]
AD

랑랑은 중국계 피아니스트들이 쇼팽 콩쿠르를 휩쓴 결과에 대해 한국 피아니스트들로부터 자극을 받았기 때문이라고 말했다.


그는 "농담이 아니라 진심"이라고 강조하며 "한국은 요즘 유명한 국제 콩쿠르에서 1, 2등을 거의 다 차지할 정도로 좋은 성적을 내고 있는 것 같다"며 "중국 피아니스트들이 한국 피아니스트들한테 굉장히 큰 자극을 받았다고 생각한다"고 말했다. 이어 "아시아 연주자들이 서로에게 영감을 주고받으면서 콩쿠르에서 좋은 성적을 내는 것은 굉장히 좋은 현상이라고 생각한다"고 덧붙였다.


이날 온라인 기자간담회는 지난달 17일 '피아노북 2' 음반 발매를 기념해 이뤄졌다. 랑랑이 2019년 발매한 피아노북 첫 번째 음반은 지금까지 전 세계 누적 스트리밍 12억회를 넘길 정도로 큰 사랑을 받았다.


피아노북 2 음반에는 바흐, 쇼팽, 리스트, 라흐마니노프 등 클래식 음악은 물론 히사이시 조, 루도비코 에이나우디 등의 현대 작곡가들 작품, 영화 '아멜리에', '라라랜드'와 애니메이션 '나루토'의 음악, 사회관계망서비스(SNS)에서 화제가 됐던 '러시 E(Rush E)' 등 장르의 경계 없이 32개의 다채로운 곡들이 수록됐다.

랑랑 "亞 피아니스트 연습량·경험으로 세계 콩쿠르 석권" 피아니스트 랑랑 [사진 제공= 유니버설뮤직]

랑랑은 피아노 입문자, 특히 아이들을 위한 음반임을 강조했다.


"현대사회의 아이들에게 영감을 주고 싶어 만든 음반이다. 아이들이 피아노를 좀 더 편안하게 다가설 수 있도록 도와주고 싶었다. 클래식 음악은 어렵고 복잡한 것이 아니고 이해하기 쉬운 음악이라는 점을 아이들에게 소개하고 싶었다. 너무 단순해서 평소 전문적인 피아니스트가 치지 않는 곡들도 담았다. 단순한 곡을 프로 피아니스트가 연주하는 것을 들려주고 싶었다. 단순한 곡도 걸작처럼 느끼게 하고 싶었다."


랑랑은 음반에 담긴 32곡 중 클래식 음악에 대해 "어린 시절 친구처럼 언제나 저와 언제나 함께 했던 곡들"이라고 소개했다. 라라랜드 음악을 편곡해 녹음한 이유에 대해서는 자신이 굉장히 좋아하는 영화이기 때문이라고 답했다.


랑랑은 "클래식 음악도, 피아노도 이제는 굉장히 세계적으로 널리 보급됐지만 여전히 사람들을 피아노라는 세계로 끌어들여야 한다고 생각한다"며 "피아노북 음반이 피아노 입문자들을 위한 가이드북처럼 활용됐으면 좋겠다"고 했다.


랑랑은 2008 베이징 하계 올림픽을 계기로 설립한 자신의 재단을 통해서도 아이들에게 피아노와 음악 교육을 알리는데 힘쓰고 있다. 그는 2008 베이징 하계 올림픽 개막식 연주로 세계적으로 알려졌다.


랑랑은 "유니세프 앰배서더로 오랫동안 활동하면서 유니세프가 아이들을 돕는 모습을 보면서 재단을 설립하게 됐다"며 "어린 연주자들을 후원하고 어린 학생들에게 음악과 피아노 수업 기회를 제공하기 위해 노력하고 있다"고 말했다. 그는 자신의 재산이 개인적으로 굉장히 중요한 프로젝트라고 덧붙였다.

랑랑 "亞 피아니스트 연습량·경험으로 세계 콩쿠르 석권" 랑랑 '피아노북 2' 음반 표지 [사진 제공= 유니버설뮤직]

랑랑은 어린 연주자들에게 전하고픈 조언을 묻자 상상력을 꼭 활용하라는 얘기해주고 싶다고 했다.


"자신의 감성과 자신의 방식을 무대 위에서 보여주는 것이 굉장히 중요하다. 자신의 방식을 보여주는 것에 절대로 두려워하지 마라고 얘기해주고 싶다. 예술가는 창의성을 보여주고 이를 관객과 소통하는 것이 굉장히 중요하다. 클래식 음악을 연주할 때 틀에 갇히면 기계적이 될 수 있다. 인간적인 면모를 갖추고 클래식 음악을 대할 필요가 있다. 인공지능(AI)의 시대가 도래하면서 그 어느 때보다 인간적인 모습을 보여주는게 중요하다.


피아노에 대한 열정과 사랑을 오래 유지하는 것도 중요하다고 강조했다. "콩쿠르에서 1등을 하면 내가 세계 최고의 위치에 있다고 생각할 수도 있다. 하지만 피아니스트라는 직업은 단기간에 집중해서 성과를 내기보다는 일종의 마라톤 같은 일이라고 생각한다. 현재 80살이 넘은 나이에도 완벽한 연주를 하는 마르타 아르헤리치의 모습을 보면서 그런 생각을 많이 한다."


마르타 아르헤리치는 1941년 부에노스아이레스 태생의 피아니스트로 1965년 쇼팽 콩쿠르에서 우승했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

랑랑은 2019년 한국계 독일인 피아니스트 지나 엘리스와 결혼했고 2021년 아들을 얻었다. 아들이 피아노를 배우고 싶어 하면 지원할 것이라고 말했다. "아들에게 피아노를 강요하고 싶지 않지만 피아노는 환상적이며 어떤 아이라도 배울 만한 악기라고 생각한다"며 "아들이 피아니스트가 되고 싶다고 하면 충분히 지원할 생각"이라고 했다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
기금·공제 대해부
  • 25.11.1106:58
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 2022년은 글로벌 금융시장이 시련을 겪은 해였다. 주요국 중앙은행의 금리 인상

  • 25.11.1006:53
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자자들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 공무원연금 기금이 수급자 급증과 보험료(기여금) 수입 정체라는 구조적 딜레마

  • 25.11.0707:00
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 군인공제회의 성장이 가파르다. 최근 5년간 연평균 자산 성장률은 12%로, 지난해

  • 25.11.0607:00
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다. 대한지방행정공제회(행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀

  • 25.11.0507:00
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 사립학교교직원연금공단(사학연금)은 2013년 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q가 잡

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.1011:11
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사

    대통령실은 배당 확대를 통한 주주가치 제고 등의 실효성을 높이기 위해 국민 의견에 당·정·대가 화합하는 자세가 필요하다는 입장이다. 이를 두고 배당소득 분리과세 최고세율을 낮추는 방향에 힘을 실어 준 것이라는 해석이 나온다. 이재명 대통령이 '생산적 금융 대전환'을 꾸준히 강조해 온 만큼 지속적인 증시 부양을 위해 배당소득 분리과세 최고세율을 35%(정부안)에서 25%로 10%포인트 완화하는 방안이 유력하게 검토되는

  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

  • 25.10.3014:38
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(10월 29일) 소종섭 : 최민희 민주당 의원(과학기술정보방송통신위원장, 약칭 과방위원장)과 관련해 논란이 계속되고 있습니다. 이번에는 최 의원의 딸이 자신의 SNS에 결혼한 건 지난해 8월이라고 표시했다는 보도가 나왔어요. 최 의원은 국감 끝나고 해명

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기