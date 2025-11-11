랑랑 "亞 피아니스트 연습량·경험으로 세계 콩쿠르 석권"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"아시아계 연주자들이 더 열심히 연습하는 것 같다. 연습을 많이 하기 때문에 콩쿠르에서 요구하는 정확성이 더 뛰어나다고 생각한다. 아시아계 연주자들이 여러 콩쿠르를 출전하기 때문에 콩쿠르 환경에 익숙한 영향도 있다고 생각한다."

중국 피아니스트 랑랑은 10일 온라인으로 진행한 기자간담회에서 최근 여러 국제 콩쿠르에서 아시아계 피아니스트들이 두각을 나타내는 이유를 이같이 분석했다. 연습량과 계속적인 콩쿠르 출전 경험이 비결이라는 설명이다.

지난달 23일 끝난 쇼팽 콩쿠르에서 중국계 피아니스트가 1~4위를 휩쓸었다. 중국계 미국 피아니스트 에릭 루가 우승하고 2위 케빈 첸은 중국계 캐나다 피아니스트였다. 3위는 중국 피아니스트 쯔통 왕이 차지했고 중국 피아니스트 텐야오 류와 일본 피아니스트 구와하라 시오리가 공동 4위에 올랐다. 올해 초에는 부소니 콩쿠르에서 우리나라 김세현이 우승해 주목받았다.

랑랑은 중국계 피아니스트들이 쇼팽 콩쿠르를 휩쓴 결과에 대해 한국 피아니스트들로부터 자극을 받았기 때문이라고 말했다.

그는 "농담이 아니라 진심"이라고 강조하며 "한국은 요즘 유명한 국제 콩쿠르에서 1, 2등을 거의 다 차지할 정도로 좋은 성적을 내고 있는 것 같다"며 "중국 피아니스트들이 한국 피아니스트들한테 굉장히 큰 자극을 받았다고 생각한다"고 말했다. 이어 "아시아 연주자들이 서로에게 영감을 주고받으면서 콩쿠르에서 좋은 성적을 내는 것은 굉장히 좋은 현상이라고 생각한다"고 덧붙였다.

이날 온라인 기자간담회는 지난달 17일 '피아노북 2' 음반 발매를 기념해 이뤄졌다. 랑랑이 2019년 발매한 피아노북 첫 번째 음반은 지금까지 전 세계 누적 스트리밍 12억회를 넘길 정도로 큰 사랑을 받았다.

피아노북 2 음반에는 바흐, 쇼팽, 리스트, 라흐마니노프 등 클래식 음악은 물론 히사이시 조, 루도비코 에이나우디 등의 현대 작곡가들 작품, 영화 '아멜리에', '라라랜드'와 애니메이션 '나루토'의 음악, 사회관계망서비스(SNS)에서 화제가 됐던 '러시 E(Rush E)' 등 장르의 경계 없이 32개의 다채로운 곡들이 수록됐다.

랑랑은 피아노 입문자, 특히 아이들을 위한 음반임을 강조했다.

"현대사회의 아이들에게 영감을 주고 싶어 만든 음반이다. 아이들이 피아노를 좀 더 편안하게 다가설 수 있도록 도와주고 싶었다. 클래식 음악은 어렵고 복잡한 것이 아니고 이해하기 쉬운 음악이라는 점을 아이들에게 소개하고 싶었다. 너무 단순해서 평소 전문적인 피아니스트가 치지 않는 곡들도 담았다. 단순한 곡을 프로 피아니스트가 연주하는 것을 들려주고 싶었다. 단순한 곡도 걸작처럼 느끼게 하고 싶었다."

랑랑은 음반에 담긴 32곡 중 클래식 음악에 대해 "어린 시절 친구처럼 언제나 저와 언제나 함께 했던 곡들"이라고 소개했다. 라라랜드 음악을 편곡해 녹음한 이유에 대해서는 자신이 굉장히 좋아하는 영화이기 때문이라고 답했다.

랑랑은 "클래식 음악도, 피아노도 이제는 굉장히 세계적으로 널리 보급됐지만 여전히 사람들을 피아노라는 세계로 끌어들여야 한다고 생각한다"며 "피아노북 음반이 피아노 입문자들을 위한 가이드북처럼 활용됐으면 좋겠다"고 했다.

랑랑은 2008 베이징 하계 올림픽을 계기로 설립한 자신의 재단을 통해서도 아이들에게 피아노와 음악 교육을 알리는데 힘쓰고 있다. 그는 2008 베이징 하계 올림픽 개막식 연주로 세계적으로 알려졌다.

랑랑은 "유니세프 앰배서더로 오랫동안 활동하면서 유니세프가 아이들을 돕는 모습을 보면서 재단을 설립하게 됐다"며 "어린 연주자들을 후원하고 어린 학생들에게 음악과 피아노 수업 기회를 제공하기 위해 노력하고 있다"고 말했다. 그는 자신의 재산이 개인적으로 굉장히 중요한 프로젝트라고 덧붙였다.

랑랑은 어린 연주자들에게 전하고픈 조언을 묻자 상상력을 꼭 활용하라는 얘기해주고 싶다고 했다.

"자신의 감성과 자신의 방식을 무대 위에서 보여주는 것이 굉장히 중요하다. 자신의 방식을 보여주는 것에 절대로 두려워하지 마라고 얘기해주고 싶다. 예술가는 창의성을 보여주고 이를 관객과 소통하는 것이 굉장히 중요하다. 클래식 음악을 연주할 때 틀에 갇히면 기계적이 될 수 있다. 인간적인 면모를 갖추고 클래식 음악을 대할 필요가 있다. 인공지능(AI)의 시대가 도래하면서 그 어느 때보다 인간적인 모습을 보여주는게 중요하다.

피아노에 대한 열정과 사랑을 오래 유지하는 것도 중요하다고 강조했다. "콩쿠르에서 1등을 하면 내가 세계 최고의 위치에 있다고 생각할 수도 있다. 하지만 피아니스트라는 직업은 단기간에 집중해서 성과를 내기보다는 일종의 마라톤 같은 일이라고 생각한다. 현재 80살이 넘은 나이에도 완벽한 연주를 하는 마르타 아르헤리치의 모습을 보면서 그런 생각을 많이 한다."

마르타 아르헤리치는 1941년 부에노스아이레스 태생의 피아니스트로 1965년 쇼팽 콩쿠르에서 우승했다.





랑랑은 2019년 한국계 독일인 피아니스트 지나 엘리스와 결혼했고 2021년 아들을 얻었다. 아들이 피아노를 배우고 싶어 하면 지원할 것이라고 말했다. "아들에게 피아노를 강요하고 싶지 않지만 피아노는 환상적이며 어떤 아이라도 배울 만한 악기라고 생각한다"며 "아들이 피아니스트가 되고 싶다고 하면 충분히 지원할 생각"이라고 했다.





