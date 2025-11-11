"프로농구 구단 최초 등록" … 창원특례시, LG세이커스와 고향사랑기부제 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원특례시는 고향사랑기부제 활성화를 위해 창원실내체육관에서 프로농구 구단 최초로 LG세이커스와 답례품 공급 협약식을 가졌다.

답례품으로 △LG세이커스 홈경기 관람 할인권이 10월 1일부터 고향사랑e음에서 공급을 시작했으며, 이는 프로농구 분야 최초 등록 사례로 손꼽힌다.

지난 10일 이뤄진 협약은 스포츠를 통한 지역 상생 및 고향사랑기부제 활성화를 취지로 마련됐다. 창원LG세이커스는 10개 구단 중 유일하게 연고지와 모기업이 유지된 구단으로, 2024∼25 시즌 첫 우승한 바 있다.

김종필 기획조정실장은 "창원LG세이커스의 고향사랑 답례품 등록으로 전국의 농구 팬들에게 고향사랑기부제가 한층 더 알려지고 혜택을 받기를 바란다"며 "우리 지역의 특성과 연계한 답례품 발굴에 힘쓰겠다"고 말했다.





한편, 시는 오는 30일까지 창원에 10만원 이상 기부하고 답례품으로 LG세이커스 홈경기관람할인권을 선택한 기부자를 대상으로 경기관람권과 응원 타올을 추첨 증정하는 이벤트를 진행하고 있다. 또한 신규 및 휴면 고객을 대상으로 한 신한카드 10만원 캐시백 이벤트도 함께 운영 중이다. 자세한 내용은 창원시청 누리집 시정소식란에서 확인할 수 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

