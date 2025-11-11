金총리 "APEC 파견 경찰관, 열악한 환경서 근무…진심으로 위로"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김민석 국무총리는 11일 "아시아태평양경제협력체(APEC) 현장에서 일부 경찰관들이 열악한 환경에서 근무하게 되어 불편을 겪었던 점에 대해 진심으로 위로의 말씀을 드린다"고 말했다.

국무조정실에 따르면 김 총리는 이날 APEC 정상회의 당시 파견됐던 일부 현장 경찰관들의 열악했던 처우에 대해 보고받은 뒤 이같이 말했다. 아울러 "어려운 환경 속에서도 투철한 사명감으로 임무를 완수한 현장 경찰관들의 노고에 깊이 감사드린다"고 전했다.

김 총리는 다만 지난달 15일 개최한 APEC 치안·안전 관계장관회의 등 행사 준비 과정에서 "대규모 파견 경찰관들의 처우 문제와 관련해서 지적하고, 당시 경찰청으로부터 '문제없이 준비하고 있다'는 보고를 받은 바 있다"고 설명했다. 그러면서 경찰청을 향해 "사실관계 등 경위를 정확히 보고하고, 합리적인 대책을 수립해 보고할 것"을 지시했다.





한편 김 총리는 현재 정부가 추진 중인 검찰개혁과 병행해 "경찰도 수사역량을 획기적으로 제고하고, 국민의 민생과 안전을 보다 촘촘하게 보호할 수 있는 종합적인 경찰 개혁방안을 조속히 마련하라"고 행정안전부와 경찰청에 지시했다.





