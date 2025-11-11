김영록 지사 "감기 걸려도 일하는 이재명 대통령 감사한 마음"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김 지사 11일 실·국정책회의 진행

분산에너지 특화지역 선도모델 구축해야

대한민국 AI 수도 방향 설정 서둘러야

'쌀·쇠고기 개방 막아' 감사 플래카드 의미

김영록 전라남도지사가 11일 도청 서재필실에서 실국장 정책회의를 주재하고 도정 현안에 대해 논의하고 있다. 전남도 제공

김영록 전라남도지사는 11일 "분산 에너지 특화지역 선도모델 제시와 대한민국 AI 수도 전남 방향 설정을 서두르고, 지방재정 확충을 위해 지방소비세보다 교부세율을 인상하는 방안을 정부에 강력 건의하자"고 당부했다.

김 지사는 이날 오전 도청 서재필실에서 실·국 정책회의를 열어 "전남 전역이 분산 에너지 특구로 지정된 것은 전남에 재생에너지가 풍부한데다 그동안 전남이 큰 노력을 기울인 결과다"라고 격려했다.

특히 "전남 전체를 지정해준 의미는, 분산 에너지 제도와 시책을 잘 활용해 모델케이스로서 시범사업을 잘 추진해 선도적인 역할을 해달라는 역할을 부여한 것으로 생각한다"며 "앞으로 무엇을 어떻게 할 것인지 전문가들과 국회 세미나 등을 통해 정확한 방향을 설정해 추진하자"고 강조했다.

이어 "지난 도민의 날 행사 때 대한민국 AI 수도 전남을 선포했는데, 다른 지역에서도 AI 수도를 하겠다고 한다"며 "이미 전남은 오픈AI-SK, 삼성 SDS 등 AI 핵심 인프라인 데이터센터를 유치했지만, 그걸 넘어서 앞으로 무엇을 어떻게 할 것인지 AI 수도 전남의 방향을 설정할 정책대안을 만들도록 국회나 중앙 세미나 등을 준비하라"고 지시했다.

지방재정 확충을 위한 교부세율 인상 건의 노력도 강조했다.

김 지사는 "지방소비세 확대는 수도권이 유리하고 지방, 특히 도 단위에서는 교부세율 인상이 유리한 제도다"라며 "교부세는 위기 지역에 가중치를 둬 어려운 지역에 더 많이 주도록 설계돼 있기 때문에 합리적 재원 배분이 이뤄질 수 있다. 그런 부분을 쉽게 설명할 자료와 논리를 만들어 중앙에 적극 건의하자"고 말했다.

또 "최근 청사 외벽 등에 '이재명 대통령님! 쌀·쇠고기 시장 개방을 막아내 주셔서 감사합니다!', '이재명 대통령님! APEC 성공개최를 축하드립니다!'라는 플래카드를 걸었다"며 "대통령께서 감기까지 걸리면서 열심히 일하시는 부분에 대해 감사하는 마음과 '힘내시라'는 내용을 담은 이런 플래카드를 거는 것도 의미가 있다고 생각한다"고 밝혔다.

김 지사는 또 "국회 정부 예산안 심사가 본격 시작됐다. RE100 산단 특별법 등 도정 현안에 꼭 필요한 주요 법률 10여 건의 통과와 SOC 예산 1조 이상 확보, 국립 트라우마 치유센터 전남센터 유치, 국립 김산업 진흥원, AI 첨단 축산업융복합밸리 등 현안 사업 국고 증액 등에 최선을 다해달라"고 당부했다.





이 밖에도 김 지사는 ▲오픈AI-SK, 오픈AI 전용 데이터센터 구축과 삼성 SDS 컨소시엄 국가 AI 컴퓨팅센터 입지 전남 선정 ▲LS그룹, 국내 최초 해상풍력 설치항만 구축 투자협약 ▲분산 에너지 특화지역 전남 전역 지정 ▲산업위기지역 보통교부세 가산 기간 2년 연장 ▲여자만 국가해양생태공원 예타 대상 선정 ▲전남권 넥슨 공공어린이재활센터 개원 ▲제29회 전남도 도민의 날 성공 개최 ▲남도국제미식산업박람회, LPGA BMW 레이디스 챔피언십, 국제수묵비엔날레, 국제농업박람회 성공 개최 등 올해 역대급 성장을 이룬 것에 대해 직원들을 격려했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

