국립공원공단 조류연구센터 개소 20주년…'박우량 전 군수 감사패'

철새 서식지 보전·생태관광 기반 조성 공로

11일 국립공원연구원 조류연구센터에서 개소 20주년을 맞이해 감사패를 전달했다.

국립공원공단이 조류연구센터 개소 20주년을 맞아 철새 보전과 생태연구 발전에 기여한 인물들에게 감사패를 수여했다.

공단은 11일 국립공원연구원 조류연구센터에서 '조류연구 20년, 철새 이동 연구와 아시아 네트워크 강화'를 주제로 기념식을 열고, 국내외 철새 연구기관과 학계, 시민단체 관계자들이 참석한 가운데 생물다양성 보전과 국제협력 방안을 논의했다.

이날 행사에서 박우량 전 신안군수는 철새 서식지 보전과 생태관광 활성화, 람사르 습지 확대 지정, 갯벌 세계유산 등재 추진 등 철새 생태계 보전에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 받았다.

박 전 군수는 재임 기간 동안 신안군 전역을 철새도래지와 생태관광지로 육성하고, 국립공원공단과 협력해 조류 이동 경로 조사 및 생태연구 지원체계 구축에 힘쓰는 등 지역 중심의 생태 보전정책을 선도해왔다.





박 전 군수는 "신안의 갯벌과 하늘을 오가는 철새는 생태의 건강함을 상징한다"며 "앞으로도 자연과 공존하는 신안의 미래를 위해 노력하겠다"고 말했다.





