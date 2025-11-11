"환자안전 앞장" … 해군교육사 의무대대, 의료관리평가 최우수 의무부대 선발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해군·해병대 전체 15개 의무부대 대상

의료의 질, 환자안전활동 등 항목 평가



해군교육사령부 의무대대(이하 '교육사 의무대대')가 '25년 의무대급 의료관리평가에서 최우수 의무부대로 선발돼 11일 해군본부 의무실장으로부터 우수패를 수여받았다.

이번 평가는 해군본부 주관으로 해군·해병대 전체 총 15개의 의무부대를 대상으로 ▲의료관리 분야별 업무 이행수준, ▲의료의 질 향상 활동 추진실태 ▲'24년 평가결과에 따른 보완사항 조치결과 등 총 143개 항목을 평가했고, 교육사 의무대대가 만점으로 1위를 차지하며 의료관리 최우수 의무부대로 선정됐다.

특히, 의약품 관리실태, 의료의 질 향상 및 환자안전 활동, 환자권리 존중 및 안전보장 실태 등이 양호해 우수사례로 평가됐다.

의무대대장(중령 김지화)은 "이번 평가는 교육사 의무대대 장병 모두가 의료관리의 중요성을 인식하고 체계적인 관리문화를 정착시키기 위해 노력한 결과이다"라며 "앞으로도 의료의 질 향상, 환자안전 및 감염관리를 강화해 안전하고 신뢰받는 군의료 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편, 해군교육사 의무대대는 올 한해 진해보건소와 인하대학교 산하협력단이 협력해 반기별 건강증진 캠페인 전개, UFS 기간 중 실전적인 재진 대규모 전·사상자 처치반 훈련, 하절기 교육생 및 실무장병 식중독 예방 활동 등 다양한 장병 건강관리 및 의무지원 업무를 수행해왔으며, 앞으로도 의료의 질 향상과 환자안전 문화 정착에 만전을 기할 예정이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

