대전관광공사, 어린이 잠시 멈춰 살피도록 '꿈돌이 노란발자국'설치

어린이보호구역 보행 안전 강화

사진=대전관광공사 제공

대전관광공사가 횡단보도 진입 전 어린이가 잠시 멈춰 좌우를 살피도록 안내하는 보행 안전 표식인 '꿈돌이 노란발자국'을 설치해 긍정적인 반응을 얻고 있다.

공사는 10일 대전광역시 사회혁신센터와 지역 문제해결 플랫 폼의 하나로 동구 자양초등학교 앞 어린이보호구역에 설치를 완료했다.

대전의 대표 캐릭터 '꿈돌이'와 '꿈순이'를 활용해 디자인을 적용함으로써 어린이의 흥미를 유도하고 안전 수칙을 자연스럽게 인지할 수 있도록 제작한 점이 특징으로 기존 단일 색상 중심의 표식보다 시인성이 높아 호응을 얻고 있다.

이번 설치는 지난 10월 중 디자인 시안 확정 및 도안 출력 과정을 거쳐, 이달 초까지 자양초등학교 진입로 일대에 집중적으로 진행됐으며, 공사는 어린이보호구역 내 사고 위험도가 상대적으로 높은 구간을 사전 조사해 설치 위치를 선정하고 학교 측과 협의를 통해 통학 동선상 노출도가 높은 지점에 배치했다.

사진=대전관광공사 제공

공사는 이번 사업을 통해 지역 공공기관·학교 간 협력 기반 확대, 어린이보호구역 교통안전 인프라 개선, 캐릭터 기반 안전 디자인 도입을 통한 지역사회 안전 문화 확산 등의 효과를 기대하고 있다.





대전관광공사 김용원 사장은 "꿈돌이 노란발자국 설치는 어린이들이 자연스럽게 안전한 보행 습관을 형성하도록 돕는 작은 장치이지만 그 효과는 크다"며 "앞으로도 지역사회와 협력해 어린이 보호와 안전 문화 확산을 위한 사업을 지속해 나가겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

