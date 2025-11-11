법학 교수 티 안내려 했다는 조국 "대장동 사건, 국가가 몰수·추징 못해…李 대통령 이익없어"

"대장동, 국가가 몰수·추징할 수 없어" 주장
"성남시 측에서 이미 민사소송 제기" 지적
조국 전 조국혁신당 비상대책위원장은 검찰의 대장동 사건 항소 포기 논란에 대해 "이번 사건은 국가가 몰수·추징할 수 없는 사건"이라며 "이재명 대통령은 이번 항소 포기로 얻는 이익이 없다"고 주장했다.
11일 조 전 위원장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "정치인이 된 후 법학 교수 출신 티를 안 내려고 하는데 이번 건은 할 수 없다"며, "많은 언론에서 대장동 재판 항소 포기 관련하여 한동훈 등 국민의힘 정치인들의 주장을 점검 없이 그대로 싣고 있다"며 운을 뗐다. 이어 그는 "부패 재산 몰수·추징은 언제 가능한지는 '부패 재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법' 제6조가 규정하고 있다"고 강조했다.
해당 조항은 '부패재산이 범죄피해재산으로서 범죄 피해자가 그 재산에 관해 범인에 대한 재산반환 청구권 또는 손해배상청구권 등을 행사할 수 없는 등 피해복구가 심히 곤란하다고 인정되는 경우에는 몰수·추징할 수 있다'는 취지로 규정하고 있다. 이 조항을 이유로 조 전 위원장은 "이 사건의 피해자는 국가가 아니라 성남시(정확히는 성남도시개발공사)"라며 "성남시가 민사소송을 제기할 수 없는 경우에만 몰수·추징이 가능한데 성남시는 이미 민사소송을 제기했고, 이번 검찰의 항소 포기 이후 손해배상액을 증대할 것이라고 공표했다"고 강조했다.
그러면서 "검찰의 항소 포기로 민사소송의 손해액 산정에 부정적 영향을 줄 수 있다고 주장할 수는 있으나, 이번 사건은 국가가 몰수·추징할 수 없는 사건"이라며 "국민의힘이나 보수언론은 이번 항소 포기를 이재명 대통령과 연결하는 프레임을 구사하는데, 이 대통령은 이번 항소 포기로 얻는 이익이 없다"고 지적했다.
조 전 위원장은 법조계에 회자하는 유명한 농담성 문구에 대해 "검사 10년에 민사를 모르고, 검사 15년에 형사를 모르고, 검사 20년에 법 자체를 모른다'"며 "검사 생활 10년을 하면 민사사건을 다루지 않으니 모르게 되고, 15년이 되어 부장검사가 되면 결재만 하니 형사도 모르게 되고, 20년이 되면 자신이 법 위에 있다고 생각하거나 법을 마음대로 쥐락펴락할 수 있다고 생각하게 되어 법을 신경 쓰지 않고 살게 된다는 것"이라고 덧붙였다.
지금 뜨는 뉴스
이는 검찰 내부를 비롯해 국민의힘 한동훈 전 대표 등 검찰 출신 정치인 일부가 '항소 포기로 범죄수익 환수를 할 수 없게 됐다'는 취지로 주장한 데 대한 비판으로 해석된다.
방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>