구독자 47.6만명 크리에이터 '향아치' 서울역사박물관 홍보대사 위촉

11월11일 위촉식

12월1일 기념 토크콘서트 개최

서울역사박물관은 11일 유튜브 구독자 47.6만명을 보유한 역사 크리에이터 '향아치'를 서울역사박물관 사회관계망서비스(SNS) 홍보대사로 위촉한다고 밝혔다.

SNS 홍보대사로 위촉된 '향아치(香雅治)'는 '1901년 대한제국 외부협판이 21세기로 시간 이동했다'는 설정으로 활동하는 버추얼 캐릭터형 역사 크리에이터이다. 향아치는 '깨끗하고 맑게 다스리라'는 뜻으로, '한양(향)'과 '벼슬아치(아치)'의 합성어이다.

'향아치'는 2023년 '한양여성, 문밖을 나서다' 전시 홍보 방송을 시작으로, 2025년 '태평계태평' 전시 홍보와 '마음의 사귐, 여운이 물결처럼' 전시 일일 도슨트 활동 등 서울역사박물관과 꾸준한 협업을 이어왔다.

박물관은 향아치와의 협력을 통해 세대별 관람객의 참여를 확대하고, 본·분관 전시 및 프로그램 홍보에 인플루언서를 적극 활용해 시민 친화적 박물관 이미지를 강화할 계획이다.

홍보대사 위촉을 기념하는 첫 공식 행사로 '서울역사박물관×향아치, 한양에 대해 이야기하다.'라는 주제의 토크콘서트도 개최된다. 이번 행사는 12월1일 오후 2시 서울역사박물관 야주개홀에서 진행된다. 참석자는 오는 24일부터 28일까지 서울시 공공서비스예약시스템을 통해 선착순으로 모집한다. 참가비는 무료이다.





최병구 서울역사박물관장은 "역사 분야에서 독창적인 콘텐츠로 대중과 소통하는 향아치 크리에이터를 홍보대사로 위촉하게 돼 기쁘다"며 "앞으로 홍보대사와의 협력을 통해 서울의 역사와 문화를 더욱 흥미롭고 친근하게 알리고, 특히 모든 세대가 공감하고 참여할 수 있는 소통의 장을 넓혀가길 기대한다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

