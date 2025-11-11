"이름값 못한 국제농업박람회"…'행사 중심 행정' 도마위에

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

류기준 전남도의원 "예산 낭비 전락" 지적

농번기 겹쳐 농민 외면·성과 불투명

전남도가 개최한 '2025 국제농업박람회'를 두고 '행사 중심 행정'이라는 비판이 제기됐다.

11일 전남도의회에 따르면 류기준 의원(더불어민주당·화순2)은 전날 열린 전남농업기술원 행정사무감사에서 "국제행사라는 명칭보다 전남 농업에 어떤 실질적 성과를 남겼는지부터 따져봐야 한다"며 박람회의 실효성을 문제 삼았다.

류기준 전남도의원

류 의원은 "행사 시기가 농번기와 겹쳐 정작 농민들이 참여하기 어려웠고, 현장을 외면한 일정과 구성은 박람회의 본래 취지를 무색하게 했다"며 "미래 농업을 표방했지만, 실상은 기존 농기계 전시 수준에 그쳤다"고 지적했다.

그는 또 "이처럼 막대한 예산을 투입하느니 농업 기술 개발이나 농가 경영안정 등 실질적인 지원에 쓰는 것이 바람직하다"며 "2년마다 반복되는 박람회가 목적과 효과를 입증하지 못한 채 예산 소모성 행사로 변질된 만큼 근본적인 재검토가 필요하다"고 강조했다.

이에 김행란 원장은 "올해는 예산이 약 56억 원으로, 기존 대비 60% 수준으로 축소돼 기간도 7일로 단축됐다"며 "예산과 기간의 제약 속에서도 정량적·정성적으로 최선을 다했다"고 해명했다.





그러나 류 의원은 "박람회의 구체적 성과를 명확히 밝히고, 구매 약정이 아닌 실제 구매 실적 자료를 제출해야 한다"며 "성과가 수치로 증명되지 않는다면 도민의 세금이 행사성 예산으로 낭비되는 결과를 반복하게 될 것"이라고 말했다.





