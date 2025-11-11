시흥 거북섬 경관브릿지 원형광장, 한국색채대상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'베어벌룬' 조형물 설치해 예술성 확보

거북섬 상징성 반영한 색상·디자인 적용

경기도 시흥시는 거북섬 경관브릿지 원형광장과 보행로 일대에 조성한 '유니버설 광장 디자인'이 지난 한국색채학회가 주관한 '2025 한국색채대상'에서 '블루영역 가치상'을 받았다고 11일 밝혔다.

올해 한국색채대상에서 수상한 시흥 거북섬의 경관브릿지 원형광장. 시흥시 제공

'한국색채대상'은 색채가 사회와 환경에 미친 긍정적 영향력을 조명하고 평가하는 국내 대표 색채분야 상이다. 올해는 ▲레드-창의성 ▲그린-지속가능성 ▲블루-공공가치 등 3개 부문으로 나눠 수상작을 선정했다.

시는 공공디자인과 도시경관의 공익성을 높이 평가받아 블루영역에서 가치상을 받았다고 설명했다.

수상작은 지난 7~8월 개최된 세계서핑리그(WSL) 대회와 제17회 전국해양스포츠제전을 앞두고 조성된 조형물과 경관 디자인이다. 긴 보행 동선에 비해 부족한 휴게시설이 부족했던 경관브릿지 원형광장을 색과 이야기, 안전과 감성을 더해 '걷는 재미가 있는 워터프론트형 광장'으로 재탄생시켰다.

시는 사업을 통해 설치미술가 임지빈 작가의 '베어벌룬 조형물로 예술성을 확보하고, 거북섬 PI(Place Identity)를 반영한 컬러·그래픽 디자인으로 시흥 워터프론트의 상징성을 강화했다. 미끄럼 방지 기능을 갖춘 알루미늄 바닥시트지 그래픽은 보행 안전과 시각적 즐거움을 동시에 제공했다.





임병택 시흥시장은 "이번 수상은 거북섬의 특화 공공디자인으로 도시 브랜드 가치를 한 단계 높였다는 점에서 의미가 크다"며 "거북섬을 해양레저 콘텐츠와 디자인이 살아 숨쉬는 매력적 공간으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

