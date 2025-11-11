용인시, 함박초 앞에 '스마트 횡단보도' 설치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI로 차량·보행자 실시간 분석…무단횡단시 감지·경고

경기도 용인시는 첨단 인공지능(AI) 기반 '스마트 횡단보도' 시스템을 처인구 역북동 함박초등학교 앞 어린이보호구역에 설치한다고 11일 밝혔다.

용인시가 처인구 역북동 함박초등학교 앞 교차로에 구축하는 AI 기반 '스마트 횡단보도' 시스템 개념도. 용인시 제공

이 일대는 등하굣길 어린이 통행량이 많고 차량 통행이 잦아 보행자와 차량 간 접촉 사고 위험이 높은 곳이다.

'스마트 횡단보도'는 보행자의 움직임과 차량 접근을 실시간으로 감지하는 센서와 카메라를 통해 교통량과 보행량 정보를 실시간으로 수집·분석한다.

시는 축적된 정보를 교통안전 정책 자료로 활용하는 것은 물론, 무단횡단이나 돌발 상황이 감지되면 신호 시간을 자동으로 연장하거나 음성경고, 우회전 경고 표시를 작동시켜 운전자에게 즉시 위험을 알리게 된다.

신호등에는 적색 잔여시간 표시기를 부착해 보행자가 남은 신호시간을 직관적으로 인식할 수 있도록 하고, 교통관제 CCTV를 통해 현장 상황을 실시간 모니터링할 수 있는 체계도 갖춘다.

시는 다음 달까지 시스템 구축을 마무리하고 본격적으로 운영을 시작할 계획이다.





이상일 용인시장은 "첨단 기술을 활용해 어린이들이 안심하고 통학할 수 있는 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





