“주민 열망 담아”… 울주군, 국토부에 KTX-이음 남창역 정차 공동선언문 전달

산업·경제·관광 발전 위한 필수 기반

울산 울주군이 11일 KTX-이음 남창역 정차를 촉구하는 공동선언문을 국토교통부에 전달했다.

이순걸 울주군수가 KTX-이음 남창역 정차를 촉구하는 공동선언문을 국토교통부에 전달하고 있다. 울주군 제공

이순걸 울주군수는 이날 철도운영과를 방문해 민·관·기업이 참여한 공동선언문을 전달하고 남창역 정차 필요성을 강조했다. 이 군수는 "KTX-이음 남창역 정차는 울산 남부권의 산업, 경제, 관광, 안전 등 전 분야 발전의 핵심 기반"이라고 말했다.

울주군은 지난달 21일 온산국가산단 지역기업 관계자와 주민대표가 참석한 간담회에서 공동선언문을 발표한 바 있으며, 주민들은 서울 청량리∼남창역 도보 순례, 음악회, 전국 순회 소원기도 등 다양한 방식으로 정차 유치 활동을 이어왔다.

이 군수는 또 철도투자개발과를 방문해 울산∼양산∼부산 광역철도의 예타 통과에 대한 감사와 차질 없는 추진을 당부했다. 해당 광역철도는 총사업비 2조 5475억원을 투입해 울산역에서 부산 노포역까지 47.6㎞ 구간 11개 정거장을 연결하는 대형 국책사업이다.

이순걸 군수는 "울주 남부권은 산업과 관광, 도시개발이 확장되고 있어 남창역 KTX-이음 정차는 선택이 아닌 필수"라며 "광역철도 개통과 더불어 남창역 정차가 울주군을 철도교통시대 중심으로 만들 것"이라고 강조했다.





중앙선 KTX-이음은 지난해 12월 편도 3회(왕복 6회) 운행을 시작, 올해 연말에는 편도 9회(왕복 18회)로 증편될 예정이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

