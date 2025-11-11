양주시 드론기업 ㈜비씨디이엔씨, 전국로봇챌린지 최우수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 지난 10월 31일 강릉 스피드스케이트 경기장에서 열린 '2025 한국중부발전(KOMIPO) 지능형 로봇 챌린지'에서 관내 드론기업 ㈜비씨디이엔씨가 제품개발 부문 최우수상(강릉시장상)을 수상하는 쾌거를 거뒀다고 11일 밝혔다.

양주시 드론기업 ㈜비씨디이엔씨가 지난 10월 31일 강릉 스피드스케이트 경기장에서 열린 '2025 한국중부발전(KOMIPO) 지능형 로봇 챌린지'에서 제품개발 부문 최우수상(강릉시장상)을 수상하고 있다. 양주시 제공

AD

'국제로봇콘테스트(IRC)'의 일환으로 개최된 이번 챌린지는, 발전소 현장에 즉시 적용 가능한 첨단 로봇과 드론 기술을 겨루는 산업통상자원부 주최 대회다.

㈜비씨디이엔씨가 수상한 '제품개발 부문'은 이미 개발이 완료되어 현장에 적용 중인 로봇과 드론의 기술 완성도, 현장 활용성, 사업 확장성 등을 종합 평가하는 핵심 경쟁 분야이다.

특히 ㈜비씨디이엔씨는 양주시 관내 드론기업으로, 국토교통부 주관 '드론 실증도시 구축사업(K-드론배송)'과 '스마트시티 혁신기술 발굴사업(노후 시설물 안전점검)' 공모사업에 선정되어 사업을 수행하고 있다.

이번 수상은 양주시 지역기업의 첨단 드론 시스템의 독보적인 기술력을 전국 무대에서 공식적으로 입증받은 결과라는 점에서 그 의미가 매우 크다.





AD

양주시 관계자는 "양주시가 추진하는 드론산업 생태계 조성 노력이 관내 기업의 실질적인 성과로 나타난 것"이라며 "앞으로도 드론산업 지원을 꾸준히 추진하여 우수 드론기업이 양주시를 기반으로 세계적인 기업으로 성장할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>