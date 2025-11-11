음악·퍼포먼스·토크…장르 넘어 예술가와 소통, 살롱드포도

15일, 12월21일 포도뮤지엄

포도뮤지엄은 오는 15일과 12월21일, 연말 기획 프로그램 '살롱드포도 Salon de PODO: 아티스트 토크'를 개최한다고 11일 밝혔다.

연말 기획 프로그램 '살롱드포도 Salon de PODO: 아티스트 토크' 포스터. 포도뮤지엄 제공

AD

이번 토크는 현재 진행 중인 전시 '우리 이토록 작은 존재들'과 연계해 '시간의 초상' 전시실에 소개된 두 작가 마르텐 바스(Maarten Baas·47)와 수미 카나자와(Sumi Kanazawa·46)를 초청한다.

'살롱드포도'는 포도뮤지엄이 매년 전시와 연계해 선보이는 대표적인 문화예술 프로그램이다. 전시 주제를 바탕으로 음악 콘서트와 퍼포먼스, 아티스트 토크, 사운드·낭독, 영화 상영 등 다양한 장르를 넘나들며 관객과 예술가가 소통하는 열린 장을 마련해 왔다. 올해 마지막 프로그램인 이번 '아티스트 토크'는 흘러가는 시간의 존재와 그 흐름 속에 머무는 우리를 되돌아보며, 한 해의 끝에서 성찰과 위로의 순간을 나누고자 기획됐다.

이번 토크에서는 '시간'이라는 불가피한 흐름 속 인간이 마주한 유한성과 사회적인 통제, 그에 따른 태도를 탐구하는 두 작가의 시선을 통해 전시의 대주제인 '작은 존재의 축적으로 만들어지는 거대한 존재'를 새롭게 바라보는 시간을 갖는다.

아티스트 토크 1: 마르텐 바스…11월15일

마르텐 바스는 세계적인 산업디자이너이자 아티스트로, 독특한 접근 방식과 제작 방법을 통해 장르의 경계를 넘나드는 창작자로 평가받는다. 이번 전시에서는 신작 '리얼 타임 컨베이어벨트 클락'을 포함해 총 2점의 작품을 선보였다. 포도뮤지엄에 전시하기 위해 특별 제작된 이 영상 작품에서 화면 속 노동자들은 분마다 새로운 시곗바늘을 만들어 내지만, 그 노동은 끝없이 반복된다. 무의미해 보이는 이 행위를 통해 작가는 현대인이 시간에 얽매여 사는 방식을 유머러스하게 드러낸다. 이번 토크에서는 그의 대표 작품과 포도뮤지엄 커미션 제작 과정, '시간'을 이해하는 철학적 관점을 나눌 예정이다.

아티스트 토크 2: 수미 카나자와…12월21일

재일교포 3세인 수미 카나자와는 도쿄와 서울을 오가며 일상의 사물을 섬세한 수작업으로 재해석하는 작업을 이어오고 있다.전시장에 들어서면 어둠 속에서 반짝이는 메탈릭 성운과 은하수가 거대한 벽면을 가득 메우고 있다. 가까이 다가서면 수많은 신문지 위에 10B 연필로 그은 선이 차곡차곡 쌓여 있는 모습을 볼 수 있다. 전시작 '신문지 위의 드로잉'은 신문지의 질감과 연필 가루의 촉감, 지면 위를 미끄러지는 연필심의 마찰 결이 켜켜이 쌓여 만들어진 작품으로, 매일 반복되는 시간을 물질로 전환한 작품이다. 관객은 익숙한 브랜드 로고나 기억 속의 헤드라인, 작가가 남긴 그림을 발견하며, 불완전한 정보 사이에서 각자의 해석을 통해 새로운 의미를 찾아낼 수 있다. 서로 다른 발간 일자의 신문이 연결되면서 과거와 현재가 뒤섞인 독특한 시간의 층위를 형성한다. 수미 카나자와의 아티스트 토크는 특별히 전시장 내부에서 진행되어 작품세계 사이 공간이 밀도 있게 연결되는 높은 몰입감을 선사할 예정이다.





AD

아티스트 토크에는 동시통역이 제공되며, 네이버 예약 페이지를 통해 사전에 참가 신청을 할 수 있다. 전시 티켓을 구입한 관람객은 무료로 참여할 수 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>