"AI 잘 활용하는 힘 키우자"…전국 초중고 선생님 국회로 모였다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'K-AI 리터러시 미래교육포럼' 개최

AI전략위, 뤼튼 등에서 발제 나서

AI 교육 모델 주제로 토론 진행

한국 사회의 인공지능(AI) 리터러시 제고 방안을 논의하는 'K-AI 리터러시 미래교육포럼 '이 11일 국회 의원회관에서 열린다.

AD

국회 과학기술정보방송통신위원회 조인철 더불어민주당 의원이 개최한 이번 포럼은 유재연 대통령 직속 국가인공지능전략위원회 사회분과장(한양대 교수)과 이세영 뤼튼테크놀로지스 대표가 발제자로 나선다. 장학사, 초·중·고등학교 교사, 청소년 재단 등 일선 교육 현장의 관계자들이 토론자로 나설 예정이다 .

교육 현장과 기업이 함께 AI 리터러시 교육의 방향과 실천 전략을 논의하고, 현장의 요구를 반영한 AI 리터러시 교육 모델을 모색하기 위해 마련됐다.

첫 번째 세션에서는 유재연 교수가 '한국 AI 리터러시 교육의 현주소와 과제'를 발표하고, 이 대표가 '스타트업의 관점에서 본 AI 리터러시 교육 로드맵'을 통해 민간 혁신 방향을 제시할 예정이다.

이어지는 세션에서는 서울·경기·광주·대전·경북·충북 등 각 지역 교육청 관계자, 성남·용인·천안·곡성 등의 청소년재단, 전국 초중고 교사 등 다양한 교육 주체 30여명이 현장의 목소리를 내고 AI 교육 모델을 주제로 토론을 진행한다.

참석자들은 최신 AI 리터러시 교육 동향을 공유하고, 이를 바탕으로 내년도 교육정책 및 기관별 전략 수립에 참고할 인사이트도 함께 도출할 계획이다.





AD

조 의원은 "AI 시대 교육은 기술의 문제를 넘어 민주시민의 역량을 제고하는 과제 일환"이라며 "학교, 기업, 정부가 다함께 'AI 를 잘 활용하는 힘'을 키워야 한다"고 강조했다 . 조 의원은 이어 "이번 포럼이 지속 가능한 AI 리터러시 교육 생태계의 출발점이 되길 바란다"고 기대감을 표했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>