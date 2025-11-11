국립부경대 인문사회과학연구소 2개 저서, 2025년 세종도서 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'해상용병'·'재일한인의 해역인문학' 학술부문

국립부경대학교에서 나온 2개의 저서가 세종도서 학술부문에 뽑혔다.

국립부경대는 인문사회과학연구소(소장 김창경)가 출판한 '해상용병: 17세기 중국해에서의 전쟁, 무역, 그리고 해적'(소명출판)과 '재일한인의 해역인문학: 이동, 생활, 네트워크'(해피북미디어)가 2025년 세종도서 학술부문에 선정됐다고 11일 알렸다.

세종도서는 문화체육관광부가 주최하고 한국출판문화산업진흥원이 주관하는 국가 독서진흥 사업으로 매년 국내에서 발간된 우수 학술 및 교양도서를 선정해 전국 공공도서관과 학교 도서관 등에 보급한다.

이번에 선정된 두 권은 부경대 인문사회과학연구소가 2017년부터 2024년까지 수행한 인문한국플러스(HK+)사업의 대표 성과물이다. 근현대 동북아 해역에서 형성된 인문네트워크의 흐름과 변화를 다층적으로 조명한 연구 결과를 담고 있다.

김창경 소장(중국학과 교수) 외 3명의 연구자가 번역한 '해상용병'은 17세기 중국해를 무대로 한 전쟁, 무역, 해적 활동을 다루며 기존의 제국 중심 해양사관을 넘어 해역 네트워크의 관점에서 동아시아 해양 세계를 새롭게 해석한다. 최민경 교수(인문사회과학연구소)가 단독 저술한 '재일한인의 해역인문학'은 재일한인의 이동과 정착, 생활과 관계망을 해역인문학의 시선으로 분석하며 부산과 일본을 잇는 해역 이주의 인문학적 의미를 탐구한다.

김창경 소장은 "이번 세종도서 선정을 계기로 해역을 기반으로 한 인문사회 연구가 더욱 확산되기를 기대한다"며 "부산의 바다와 사람, 그리고 관계의 이야기를 세계 속 인문학으로 확장해 나가겠다"고 말했다.





국립부경대 인문사회과학연구소는 부산의 지역성을 토대로 바다와 인간의 관계를 주제로 한 인문사회 연구를 이어가고 있다. 현재 한국해양재단의 '한국해양사 근현대편' 집필과 라이즈(RISE) 사업의 해양교육 프로젝트 등 학문 연구와 지역 실천을 연계한 다양한 활동을 추진 중이다.





