본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[영상2도]"급여 주면 한 푼 안 남아"…IP 전쟁서 지는 한국

이종길기자

입력2025.11.21 13:48

시계아이콘01분 14초 소요
언어변환 뉴스듣기

유녹 181건 미팅 성과 뒤 씁쓸한 현실
자본·배급망 한계…IP 통째로 넘겨야

[영상2도]"급여 주면 한 푼 안 남아"…IP 전쟁서 지는 한국 넷플릭스 '오징어 게임' 스틸 컷
AD

'오징어 게임'이 넷플릭스 역사상 최고 흥행작이 됐을 때 한국은 환호했다. 하지만 정작 떼돈을 번 곳은 넷플릭스였다. 황동혁 감독이 만들었지만, 지식재산권(IP)은 넷플릭스가 소유했다. 시즌 3으로 국내 이야기가 끝나면서 미국에서 새 시리즈를 제작한다. 이제는 K콘텐츠라고 부르기도 어렵다.


비단 오징어 게임만의 문제는 아니다. 지난 5일(현지시간)부터 사흘간 미국 로스앤젤레스에서 열린 '유녹(U-KNOCK) 2025 in USA'에선 투자 미팅 181건이 성사됐다. 한국 콘텐츠 기업들은 미국 투자사·제작사들과 협상 테이블에 앉았다. 하지만 IP 통제권을 둘러싼 줄다리기에서 대부분 밀렸다.


미국 쪽은 글로벌 스트리밍 권리나 플랫폼 판매 시 지분 50%를 요구했다. 할리우드 표준이다. 영화·시리즈·게임·테마파크·완구로 이어지는 생태계에서 수익을 가져가려는 것이다. 한국 기업이 이를 받아들이면 완구·출판 등 2차 사업은 물거품이 된다.


국내 현실은 더 가혹하다. 넷플릭스는 제작사로부터 IP를 가져가면서 제작 수수료마저 깎았다. 몇 년 전만 해도 제작비의 10% 이상이던 수수료는 현재 3~5%까지 떨어졌다. 100억원짜리 작품을 만들면 3억~5억원만 받는다. 한 제작사 대표는 "몇 년을 준비해서 만들어도 직원 급여를 주고 나면 한 푼도 안 남는다"며 "폐업하는 곳이 늘고 있다"고 말했다.


제작사들은 부당한 구조를 알면서도 넷플릭스에 매달린다. 세 가지가 부족하기 때문이다. 첫째는 자본이다. 100억원가량을 혼자 조달할 수 있는 곳이 없다. 투자받으려면 IP 지분을 어느 정도 내줘야 한다.


둘째는 배급망이다. 넷플릭스 같은 글로벌 OTT가 업계를 장악하고 있다. "글로벌 배급을 해줄 테니 IP를 달라"는 제안을 거부하기 어렵다. 셋째는 검증된 IP다. 모팩 스튜디오의 '킹 오브 킹스'가 북미에서 272억원을 벌어들였지만, 이런 사례는 지극히 예외적이다.


[영상2도]"급여 주면 한 푼 안 남아"…IP 전쟁서 지는 한국 넷플릭스 '오징어 게임' 스틸 컷

악순환을 끊으려면 눈앞의 자본과 배급망에 현혹돼 IP를 통째로 넘기는 관행을 바꿔야 한다. 지역 제한 독점, 세그먼트별 비독점 등 다양한 전략을 펼 수 있어야 한다. 북미 스트리밍 권리는 넘기되 아시아·유럽 시장이나 완구·게임 권리는 지키는 방식이다.


정부의 정책금융이나 대기업 자본을 활용하는 방법도 있다. 더핑크퐁컴퍼니의 '베이비샤크'처럼 국내에서 먼저 성공한 뒤 해외로 나가는 것도 고려해야 한다. 시간이 걸리더라도 국내에서 팬덤과 수익 모델을 입증한 뒤 움직일 필요가 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

정부도 나서야 한다. 투자 미팅 주선도 좋지만, 보다 철저한 IP 분쟁 대응 체계를 만들어야 한다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 IP 분쟁은 꾸준히 증가 추세다. 해외 투자사와 계약서를 검토하고 법률 자문을 제공하며 분쟁 발생 시 중재하는 시스템을 갖춰야 한다. 중장기 IP 육성 전략도 필요하다. 단기 수출 실적에 연연하지 말고 5~10년 뒤를 내다보며 IP를 키워야 한다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기