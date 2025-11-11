철원군, '2025년 비상대비 암호자재 훈련' 최우수 기관 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 철원군은 강원특별자치도가 주관하는 '2025년 비상대비 암호자재 모의훈련' 평가에서 최우수 기관(1위)으로 선정됐다.

비상대비 암호자재 활용 모의훈련은 국가기관용 암호자재 운용 능력 제고를 위해 '국가 정보보안 기본지침'에 근거해 실시되는 도 단위 합동훈련으로, 강원특별자치도 본청 4개 부서(비상기획과, 소방본부, 글로벌본부, 강원경제자유구역청)와 18개 시·군, 소방서 등 총 40개 기관이 참여했다.

이번 훈련은 암호자재 장비를 활용해 비상 문서의 암·복호화, 무결성 검증, 키 관리, 오류 대응 등 실제 상황을 기반으로 10월 28일 각 기관 업무PC·노트북 환경에서 분산 동시 방식으로 진행되었다.

평가는 정확성(암·복호화 성공률, 전자서명·무결성 검증), 신속성(과제 해결·장애 대응 시간), 준수성(매체제어·접근통제·기록관리), 관리체계(키 수명주기·감사로그·인계·인수), 협업·보고(상황보고 절차) 등 지표로 진행되었으며, 철원군은 비상문서의 암·복호화의 정확성과 신속성 능력에서 높은 점수를 받았다.





철원군 관계자는 "이번 훈련을 통해 비상 상황에서의 문서 소통과 정보보안 체계를 실전처럼 점검할 수 있었으며, 과정에서 나타난 미흡한 부분과 개선 사항을 면밀히 보완해 보안업무 대응 역량을 한층 강화하겠다"고 밝혔다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

