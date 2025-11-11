AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농업인들과 소통하며 현장 애로사항 청취



이상근 경남 고성군수가 본격적인 시금치 수확 철을 맞아 고성동부농협 농산물 공판장을 방문해 시금치 경매장의 유통현황 점검과 시금치 재배 농가의 애로사항을 청취하고 노고를 격려하는 시간을 가졌다.

이상근 고성군수, 겨울철 효자품목 ‘시금치’ 경매 현장 방문.

AD

고성 시금치는 겨울철 지역 농가의 주요 소득원으로, 아침저녁 큰 일교차와 해풍을 머금은 비옥한 토양 덕분에 아삭하고 당도가 높아 전국적으로 인기가 높다. 특히 올해는 작황이 양호하고 품질이 우수해 겨울철 효자 노릇을 톡톡히 할 것으로 예상된다.

지난 10일 이 군수는 시금치 경매 현장에서 출하 농가와 중도매인들을 만나 시금치 출하 상황과 가격 동향을 살피며, 농업인들의 애로사항과 건의 사항을 경청했다.

이상근 군수는 "고성 시금치는 겨울철 지역경제를 지탱하는 효자작목으로, 농업인들의 땀과 정성이 담긴 소중한 결과물"이라며 "안정적인 판로확보와 생산기반 강화에 행정이 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

특히 고성군은 고성동부농협에 총 20억원 규모의 농산물 저온유통센터를 건립하여 농산물의 신선도를 유지하고, 시금치 등 주요농산물의 홍수 출하에 능동적으로 대응함으로써 농가 소득 증대에 기여할 예정이다.





AD

또한, 고성군은 시금치 재배 농가의 생산비 절감과 품질향상을 위해 종자대, 농자재, 농약 지원 등 각종 지원사업을 지속 추진하고 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>