KIEP "세계 성장률 3.0%로 ↑…달러 점진적 약세"

2026년 세계경제전망 보고서

美 성장률 0.5%포인트 올려

국책연구기관인 대외경제정책연구원(KIEP)은 내년 세계 경제가 3.0% 성장할 것으로 내다봤다. 이는 종전 전망치 대비 0.1%포인트 높인 것으로 올해와 동일한 수준이다. 다만 관세·무역질서 급변과 재정여력 약화, 인공지능(AI) 등 기술투자 쏠림 등을 성장 하방 요인으로 지목했다.

KIEP는 11일 '2026년 세계경제전망' 보고서에서 "대외 불확실성에도 불구하고 견조한 내수 흐름에 힘입어 미국 주도의 완만한 성장세를 보일 것"이라며 이같이 전망했다. KIEP가 내놓은 내년 세계경제 성장률 전망치는 지난 5월 직전 전망치보다 0.1%포인트 높인 것으로, 경제협력개발기구(OECD·2.9%)보다 높고 국제통화기금(IMF·3.2%)보다도 낮은 수준이다. KIEP의 전망대로라면 세계경제는 올해와 내년 3.0%로 비슷한 수준을 유지한다.

다만 글로벌 무역전쟁이 재점화될 경우 세계 교역과 투자가 급격히 위축되고, 미국을 비롯해 주요국의 재정적자가 상시화하는 기조 속 정부의 위기 대응 능력이 약화하며 거시경제 취약성을 높일 수 있다고 봤다. KIEP는 "AI 거품이 붕괴하거나 기대에 못 미치는 현실이 드러날 경우 기술 부문 자산가격의 급격한 조정과 함께 경제 전반에 부정적 충격이 파급될 수 있다"고도 지적했다.

연합뉴스

美 주도 선진국 완만한 성장…신흥국 차별화

KIEP의 전망치 상향은 견조한 내수 흐름에 주목한 결과다. 미국은 양호한 소비지출과 당초 예상보다 파급효과가 크지 않았던 관세정책의 불확실성 등으로 내년 성장률 전망치를 1.8%로 종전 대비 0.5%포인트 올렸다. 유럽은 안정된 물가로 소비와 투자가 점진적으로 회복되나, 대외 불확실성에 따른 수출 제약으로 성장세가 1.1%로 동일할 것으로 전망됐다. 일본의 경우 미국 관세 영향의 본격화에 따른 수출과 생산 여건의 악화 등으로 0.6% 성장세에 그칠 것으로 예상됐다.

세계 경제에 파급력이 큰 중국의 경우 미국의 대중 관세 유예 등으로 미중 관세 갈등 영향이 제한적인 가운데 경기부양 조치가 효과를 보이면서 내년 성장률 전망치가 당초 예상보다 0.7%포인트 높인 4.8%를 달성할 것으로 전망됐다.

다만 러시아는 소비·투자·생산이 모두 부진한 둔화 국면으로 전환되면서 당초 전망보다 크게 하락한 0.9%, 브라질은 고금리에 따른 가계소비 위축과 경상수지 적자 확대 등으로 전년보다 크게 감소한 2.2%의 성장이 예측된다.

금리는 하향 달러화는 약세…유가 60달러 수준 머물 것

내년에는 트럼프 행정부의 무역정책과 지정학적 리스크가 환율 변동성을 확대하는 주요 변수로 작용할 것으로 전망된다. KIEP는 "달러화는 내년 미국 연방준비제도의 금리인하 기조 지속으로 점진적 약세가 예상되나, 트럼프 행정부의 무역정책 방향이 달러가치에 결정적 영향을 미칠 것"이라면서 "관세의 물가 전가 효과가 내년부터 본격화되면서 인플레이션 압력과 경기 둔화가 동시에 나타날 것으로 예상되며, 이는 연준의 완화 속도를 제약해 달러 약세를 일부 상쇄할 가능성이 있다"고 봤다.

원달러 환율은 글로벌 달러 약세와 세계국채지수(WGBI) 편입에 따른 외국인 자금 유입으로 완만한 강세 압력을 받을 것으로 예상된다. 다만 가계부채 등 구조적 제약 요인과 미국 관세 효과의 본격화가 하방 리스크로 작용해 높은 변동성을 것으로 전망된다. KIEP는 "국내총생산(GDP) 대비 90% 후반의 높은 가계부채는 소비 제약과 통화정책 여력 제한을 통해 구조적 원화 약세 요인으로 작용하며, 부동산 시장 조정 장기화 시 내수 회복을 지연시킬 위험이 있다"고 봤다.





국제유가의 경우 공급 강세가 계속되며 완만한 하향 추세가 이어질 것으로 내다봤다. 내년 국제유가 평균은 서부텍사스산원유(WTI) 기준 60.707달러로 제시했다. 이는 에너지정보청(EIA·48.50달러)보다 높고 국제통화기금(IMF·65.84달러)보다 낮은 수준이다. KIEP는 "이스라엘·이란, 이스라엘·하마스 등 중동 분쟁과 러우 전쟁, 미국의 대러시아, 대이란 추가 제재 등 단기적으로 유가를 급등시킬 수 있는 유가 상방 위험 요인도 상존한다"고 짚었다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr

