이재명 대통령, NDC 논란에 "피할 수 없는 길, 회피하면 더 큰 위기"

이재명 대통령은 11일 '2035 국가 온실가스 감축 목표(2305 NDC)' 논란에 대해 "피할 수 없는 길"이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 국무회의를 주재하며 "NDC와 관련해 요즘 논란이 있다"며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 11일 용산 대통령실에서 열린 국무회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 "탄소중립사회로의 전환은 일부 고통이 따르더라도 지속가능한 성장, 글로벌 경제강국 도약을 위해서는 반드시 가야 할, 정말로 피할 수 없는 길"이라면서 "반드시 해야 할 일을 회피하면 더 큰 위기를 맞는다"고 지적했다.

이어 이 대통령은 "우리의 현실적 여건, 국민 부담을 종합 감안해서 목표와 수단 사이에서 균형점을 찾는 실용적 지혜가 필요하겠다"면서 "정부는 재생에너지 전환, 온실가스 감축 과정에서 나타날 수 있는 국민과 기업의 어려움을 여러 방면에서 살펴봐 주시기 바란다"고 당부했다.





이 대통령의 발언은 2035 NDC 심의·의결을 앞두고 나왔다. 앞서 대통령 직속 2050 탄소중립녹색성장위원회(탄녹위)는 2035년까지 온실가스 배출량을 2018년 대비 53~61% 감축하는 방안을 의결한 바 있다. 애초 정부는 감축 목표를 '50~60%'와 '53~60%' 두 가지로 제시했는데, 지난 9일 고위당정협의회를 거치며 하한선과 상한선이 일제히 높아졌다. 이에 48%를 하한선으로 제시했던 산업계는 '현실을 무시한 결정'이라며 강하게 반발하고 있다.





