다이슨코리아, '블랙프라이데이' 프로모션 실시…최대 35만원 할인

다이슨코리아가 연중 최대 혜택을 제공하는 '블랙프라이데이(Black Friday)' 프로모션을 오는 27일까지 진행한다. 이번 프로모션에서는 대표 헤어케어 기기 3종을 비롯해, 공기청정기, 무선 청소기 등 다이슨의 인기 제품을 최대 35만 원 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

이번 블랙프라이데이 기간에는 올해 상반기 출시된 신상 에어랩인 '에어랩 코안다 2x 멀티 스타일러 앤 드라이어(에어랩 2x)'의 반납 없는 보상 판매 캠페인과 동시에 겨울철에도 건강하고 윤기 있는 모발을 유지할 수 있도록 다이슨 주요 헤어케어 기기에 프로모션을 진행한다.

먼저 다이슨의 헤어케어 기기·청소기·공기청정기 등 제품군에 상관없이 다이슨 기기를 보유한 고객이라면 제품을 반납하지 않고도 신형 에어랩 2x를 10% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 에어랩 코안다 2x는 기존 대비 2배 더 강력한 바람으로 모발 손상을 최소화하면서도 더 빠른 건조와 오래 지속되는 컬, 스트레이트 스타일링까지 구현할 수 있는 올인원 에어랩이다.

다이슨 에어스트레이트 스트레이트너는 젖은 모발을 말리는 동시에 곧게 펴주는 제품으로, 스타일링 시간을 약 35% 단축해준다. 이번 프로모션 기간 동안 15만 원 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 또 자동 온도 조절 기술로 건강한 두피 유지를 돕는 다이슨 슈퍼소닉 뉴럴 헤어드라이기에는 10만 원 할인 혜택이 제공된다.

공기청정기 제품군에서는 '다이슨 빅+콰이엇 포름알데히드 공기청정기'가 최대 35만 원 할인 혜택을 제공한다. 이 제품은 10m 거리까지 공기를 분사하며, 56데시벨(dB) 수준의 저소음으로 넓은 공간을 조용히 정화한다. 제품 내 K-탄소 필터는 기존 활성탄 필터 대비 3배 더 많은 이산화질소(NO₂)를 제거하며, CO₂ 센서도 탑재되어 실내 공기질이 기준치를 초과할 경우 환기 시점을 알려준다.

무선 청소기 제품군에서는 다이슨 V15 오리진 플러피와 V12 디텍트 슬림 등이 특별 프로모션가로 제공된다. V15 오리진 플러피는 오랜 시간 사용해도 변함없는 흡입력을 유지하는 고성능 필터레이션 시스템을 갖췄으며, V12 디텍트 슬림은 가벼운 무게와 컴팩트한 디자인으로 일상 청소에 최적화된 점이 특징이다.





이번 블랙프라이데이 프로모션은 다이슨 공식 온라인 스토어, 다이슨 스토어, 전국 주요 백화점 등 온·오프라인 채널에서 동시에 진행된다. 적용 제품과 혜택은 판매 채널별로 상이하며, 한정 수량 운영으로 조기 종료될 수 있다. 프로모션에 대한 보다 자세한 정보는 다이슨 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





