영주시, 수능 대비 ‘전방위 지원체계’ 가동

교통·안전·의료·수송 등 종합대책 마련

영주시는 오는 13일 시행되는 2026학년도 대학수학능력시험을 앞두고 종합상황실을 운영하며 교통·안전·의료·수송 등 전방위 지원체계를 가동한다고 10일 전했다.

시험은 영주제일고, 대영고, 영광고, 영주여고, 영광여고 등 5개 시험장에서 총 801명이 응시할 예정이다. 시는 수험생이 불편함 없이 시험을 치를 수 있도록 부서별 협업 체계를 구축하고, 맞춤형 지원 대책을 마련했다.

당일에는 시험장 주변 200m 이내 차량 진·출입 통제와 주차금지 안내를 강화하고, 시내버스를 시험장 방향으로 연장 운행하며 배차 시간을 조정한다. 새마을단체·바르게살기협의회 등 민간단체와 함께 오전 7시~8시 10분 거리 질서 계도 활동을 전개하며, 택시부제 해제와 공사 구간 교통 관리, 우회도로 점검 등 세부 교통대책도 추진한다.

기상 악화 시에는 제설작업과 대체 수송수단을 활용한 긴급수송체계도 즉시 가동된다.

교통 외에도 영주시여성단체협의회가 시험장 입구에서 따뜻한 음료를 제공하고, 보건소는 응급진료 상황실을 운영하는 등 수험생 편의와 안전 확보에 나선다.





유정근 영주시장 권한대행은 "수험생 한 명 한 명이 갈고닦은 실력을 충분히 발휘할 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"며 시민들에게 시험 당일 교통질서 준수와 소음 자제, 대중교통 이용 협조를 당부했다.

수학능력시험장 앞에서 도움단체들이 차봉사를 진행하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

