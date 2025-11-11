의정부시, '지역화폐 우수 지자체' 선정…연말까지 캐시백 혜택 확대

경기 의정부시(시장 김동근)는 오는 17일부터 의정부사랑카드 결제 금액의 5%를 추가로 지급하는 캐시백 행사를 진행한다.
이번 행사는 국비 집행 우수 지자체 선정에 따른 인센티브로 추진되는 소비 촉진 사업이다. 전국 33개 지자체가 국비 집행 우수 지자체로 선정됐으며, 경기도에서는 의정부시 등 16개 지자체가 포함됐다.
캐시백 행사는 기존 10% 충전 인센티브에 더해 결제 시 5%를 추가 지급하는 방식으로 운영된다. 이에 따라 시민들은 의정부사랑카드를 이용할 경우 1만4000여 개소 가맹점에서 최대 15%의 할인 혜택을 11월 17일부터 12월 31일까지 받을 수 있다. 다만, 지원 예산이 소진될 경우 행사는 조기 종료될 수 있다.
지금 뜨는 뉴스
시 관계자는 "이번 추가 인센티브 지급이 침체된 지역 상권에 활력을 불어넣고, 시민들의 소비 여력을 높이는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>