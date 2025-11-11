의정부시, 지자체 첫 행정 혁신 '혁신도시 스타트업 챌린지' 14일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의정부시, PoC 기반 스타트업 챌린지 시정 현안 해결 모색

경기 의정부시(시장 김동근)는 오는 14일 의정부문화역 이음에서 '2025 의정부 혁신도시 스타트업 챌린지'를 개최한다.

'2025 의정부 혁신도시 스타트업 챌린지' 포스터. 의정부시 제공

AD

이번 행사는 시가 주최하고 (재)경기콘텐츠진흥원(원장 탁용석)이 주관하는 스타트업 통합 행사로, 창업·투자부터 시민을 위한 이벤트까지 다양한 프로그램이 진행된다.

이날 행사의 핵심인 '의정부 혁신도시 스타트업 챌린지'는 스타트업의 기술을 시정 과제와 연계해 실증하는 기술검증(PoC) 기반 공모전이다.

시정 현안 해결을 위한 혁신 아이디어를 가진 스타트업이 참여해, 의정부시 행정 서비스에 기술을 적용하고 고도화하는 과정을 통해 실질적인 행정 혁신을 모색한다.

예선을 통과한 5개 유망 스타트업 ▲강단스튜디오 ▲㈜프리즈모버스 ▲㈜피큐레잇 ▲시그마인 ▲비에스케이아이티가 참가해, 시정 과제 해결을 위한 아이디어를 발표한다.

이들은 지난 2개월간 의정부시 공무원 및 민간 전문가와 함께 보유한 기술과 아이디어를 고도화했으며, 행사 당일 그 과정과 결과를 선보일 계획이다.

본선 입상 5개사에는 총 상금 4000만원이 제공되며, 특히 대상 수상 기업에게는 상금 2000만원과 더불어 다양한 부상이 제공된다.

대상 수상 기업이 의정부시로 이전하는 경우, 발표한 아이디어를 실제 시정에 적용해볼 수 있도록 재정·행정적 지원이 제공된다. 또한, 경기콘텐츠진흥원 북부권역센터(이하 북부 경기문화창조허브) 지원사업 가산점·입주공간 및 가상오피스 입주 지원 등 다양한 혜택이 부여된다.

이번 행사는 ▲경기북부 협력대학 통합 창업경진대회 ▲엔젤투자자 스타트업 네트워킹 ▲AC 투자상담회 등 초기 및 예비창업자들이 즐길 수 있는 다양한 부대행사도 함께 마련된다.

특히, 본 행사에는 (사)한국엔젤투자협회 주관 하에 전문개인투자자 교육 수료생 및 예비투자자가 참여하는 '의정부시 엔젤투자자-스타트업 네트워킹'이 함께 진행될 예정으로, 창업기업과 엔젤투자자 간 네트워크 형성과 교류를 도모할 계획이다.

이 밖에도 경기도경제과학진흥원, 경기북부지식재산센터 등 유관기관이 참여해 '지원사업 상담회'와 'AC 투자상담회'를 추진한다.

이들은 상담을 희망하는 기업을 대상으로 맞춤형 상담을 진행해, 초기 창업기업의 성장 및 투자 연계 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

'경기북부 협력대학 통합 창업경진대회'에서는 경기북부 대학생 예비창업자 및 초기 창업자가 참가해 창업 아이디어를 발표, 청년 창업가로서의 역량을 선보일 예정이다.

북부 경기문화창조허브 지원사업 참여자들의 다양한 결과물도 전시된다. 지원사업을 통해 산출된 제품 및 콘텐츠 전시와 AI 포토부스가 운영되며, 관심이 있는 시민들도 자유롭게 참여할 수 있다.





AD

행사에 대한 자세한 내용은 의정부시 누리집 및 카카오톡 채널 '의정부시 기업지원 알리미'에서 확인할 수 있다





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>