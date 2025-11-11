코스피 5000 도약 세미나 개최…"거래시간 연장으로 시장 경쟁력 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정은보 한국거래소 이사장이 거래시간 연장을 통해 글로벌 경쟁력 강화를 도모하는 한편 가상자산 상장지수펀드(ETF), 토큰증권(STO) 시장 개설 등을 통해 자본시장 패러다임 변화에도 적극적으로 대처하겠다고 밝혔다.

정 이사장은 11일 여의도 한국거래소에서 개최된 '코스피 5000 시대 도약을 위한 세미나'에서 정부의 생산적 금융 대전환과 연계해 인공지능(AI), 반도체 등 첨단산업에 대한 지원을 확대하겠다며 이같이 밝혔다.

이번 세미나는 코스피 사상 최고치 경신을 계기로 밸류업(기업가치 제고) 추진 성과를 조명하고, 학계 및 자본시장 전문가들과 함께 코스피 5000 시대 도약을 위한 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

정 이사장은 개회사에서 "주요 글로벌 투자은행은 최근 코스피 상승이 주력 산업의 경쟁력 회복과 밸류업을 비롯한 자본시장의 체질 개선을 위한 시장 참여자들의 노력 덕분이라고 평가한다"며 "밸류업 프로그램을 지속적으로 개선해 기업 스스로 합리적인 지배구조를 확립하고 주주가치 존중 문화가 정착될 수 있도록 지원할 계획"이라고 말했다.

세션 1에서는 김동원 KB증권 리서치 센터장이 '40년 만의 상승장 진입-2026년 주식시장 및 반도체 전망을 중심으로'라는 주제로 코스피 최고치 경신의 의미와 향후 시장 전망에 관해 설명했다. 이어진 패널토론에서는 코스피 5000 시대 도약을 위한 국내 리서치 센터장들의 진단과 제언이 이어졌다.

세션 2에서는 황현영 자본시장연구원 연구위원이 '밸류업 및 지배구조 입법의 성과와 과제' 발표를 통해 밸류업 프로그램에 대한 평가와 정부의 지배구조 개선 정책과 연계한 향후 추진 과제를 제시했다. 이후 패널토론에서는 학계, 연금, 외국계, 법무법인, 컨설팅 기관 등 시장참가자 입장에서 밸류업 프로그램의 지속적인 추진 필요성 및 발전 방향에 대해 활발히 논의했다.

거래소는 앞으로도 코스피 5000 시대를 향한 자본시장 경쟁력 강화를 위해 시장 참가자들과 지속해서 소통해 나갈 계획이라고 밝혔다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

