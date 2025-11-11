대전 상장기업 66개사, 시가총액 81조 3238억원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인공지능(AI) 경량화 기술 기업 '노타(NOTA)' 상장 후 상승기류

대전 상장기업 66개 사의 시가총액이 지난 10월 말 기준 81조 3238억 원으로 집계됐다.

대전테크노파크에 따르면 이는 전월보다 5조 675억 원 증가한 수치로, 올해 7월 사상 첫 74조 원 돌파 이후 76조 원, 81조 원으로 4개월 연속 최고치를 경신한 셈이다.

여기에 인공지능(AI) 경량화 기술 기업 '노타(NOTA)' 의 상장이 더해지면서 일류경제도시 대전의 기업 가치 전반에 강한 상승기류가 형성되고 있다.

코스닥 시장에서는 바이오와 로봇 중심의 대전 첨단기업들이 상위권을 장악했다. 알테오젠은 10월 말 시총 26조 1375억 원으로 코스닥에서 독보적 1위를 유지하고 있으며, 레인보우로보틱스(8조 4680억 원)는 4위, 펩트론(6조 3073억 원)은 6위, 리가켐바이오(5조 3597억 원)는 10위권에 이름을 올렸다.

대전TP는 이번 시총 상승의 주요 요인으로 레인보우로보틱스의 급등세를 꼽았다. 엔비디아와의 협력 기대감이 반영되며 시총이 한 달간 약 41%(2조 4735억 원) 증가해 시장 흐름을 주도한 것으로 분석했다.

이러한 흐름 속에서 대전에서 성장한 AI 기업 '노타'가 지난 3일 코스닥 시장에 신규 상장하면서 대전 상장기업 수는 67개 사로 늘었다.

노타는 한국과학기술원(KAIST) 연구진이 창업한 딥테크 기업으로 AI 모델을 경량화·최적화해 다양한 산업에 적용하는 기술을 보유하고 있다.

공모 청약 단계부터 관심이 집중돼 올해 기업공개(IPO) 중 가장 높은 경쟁률인 2781.5대 1을 기록했으며, 청약증거금은 약 9조 원이 몰렸다. 상장 첫날 종가는 공모가 대비 240.66% 오른 3만 1000원으로 마감되며 시장의 기대감을 증명했다.





김우연 대전 TP 원장은 "대전 상장기업 시총이 80조 원을 넘어서고 대전시와 대전 TP의 IPO 프로그램을 통해 노타가 6번째 상장기업으로 이어진 것은 매우 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 잠재력 있는 대전의 유망기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고 IPO로 연결될 수 있도록 전 주기 지원을 더 강화해 일류경제도시 대전의 성장 흐름을 이어가겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

