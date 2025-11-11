삼성카드, 65세 이상 고객 소비자보호 제도 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상품 청약철회 신청기간 14일→30일

상품 신규신청 시 내용 유선 재확인

삼성카드는 65세 이상 고객 대상으로 강화된 소비자보호 제도를 운영한다고 11일 밝혔다.

오는 19일부터 시니어 고객을 대상으로 금융상품의 청약철회 신청 기간을 14일에서 30일로 연장한다. 시니어 고객이 충분히 이해하고 합리적인 결정을 내리도록 돕는다.

청약철회는 삼성카드 고객센터 전화나 홈페이지, 애플리케이션 등을 통해 신청할 수 있다.

카드론 등 금융상품을 신규 신청할 땐 전화를 통해 신청 내용을 재확인해 상품의 불완전 판매를 예방한다.

시니어 고객 전담상담팀도 운영하고 있다. 상담팀은 쉬운 용어를 활용해 고객 눈높이에 맞춰 상담한다.

임직원의 소비자보호 관심과 의지를 북돋우는 활동도 진행 중이다.

고객의 소리(VOC)를 듣고 서비스 개선에 반영하기 위한 임직원 상담센터 체험 프로그램을 정기적으로 운영한다.

매달 마지막주 수요일을 소비자 보호의 날로 지정해 운영 중이다. 소비자 보호의 날엔 우수 사례를 시상하고 공유하며 전 임직원을 대상으로 소비자보호 교육을 진행하고 있다.





삼성카드 관계자는 "시니어 고객이 편리하고 안전하게 삼성카드를 이용하도록 소비자 보호 제도를 강화했다"며 "앞으로도 소비자 보호에 최선을 다할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

