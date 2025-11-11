광주신세계, 수면 돕는 다양한 상품 선봬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시몬스·크리스피바바·에이스침대 등 브랜드

㈜광주신세계(대표이사 이동훈)가 편안한 수면을 돕는 다양한 상품을 선보여 눈길을 끈다.

11일 광주신세계에 따르면 본관 8층에 위치한 '시몬스'는 건강한 수면을 추구하는 고객들이 많이 찾는 곳이며 지난 1870년 미국에서 설립된 수면 전문 브랜드 시몬스는 포켓 스프링을 개발해 흔들림 없는 편안함을 선사했다.

광주신세계 본관 8층 시몬스 매장에서 고객이 윌리엄 매트리스를 체험하며 직원 설명을 듣고 있다.광주신세계 제공

광주신세계 시몬스가 건강한 수면을 위해 추천하는 모델은 시몬스 윌리엄 매트리스다. 독립적인 움직임을 가진 포켓 스프링이 사용자의 체중을 고르 분산시켜 다양한 체형의 사용자에게도 편안함을 선사한다. 편안한 수면 경험 덕분에 호텔 침대와 같은 편안함을 느낀다는 후기들도 이어지는 모델이다.

같은 층에서 만날 수 있는 친환경 침구 전문 브랜드 '크리스피바바'에서도 건강한 수면을 돕는 아이템을 만날 수 있다.

천연 양모를 활용한 프리미엄 침구 및 생활용품을 생산하는 크리스피바바는 주요 제품에 호주 메리노울 100%와 프랑스산 양모를 100% 사용해 뛰어난 보온성을 자랑한다. 또한 습도 조절 능력이 뛰어나 습하거나 건조한 환경에서도 쾌적한 수면을 도와준다.

광주신세계 크리스피바바가 건강한 수면을 위해 추천하는 모델은 프리미엄 세인트이다. 프리미엄 60수 고밀도 면과 긴 양털(20㎜)이 결합돼 있다. 양털을 몸 쪽으로 덮고 자면 포근함은 물론 쾌적하게 수면을 취할 수 있다.

광주신세계 8층에는 '에이스침대'와 '템퍼', '더조선호텔', '세사', '운현궁', '알레르망' 등 침대와 침구 브랜드를 한 자리에서 경험할 수 있다.





권혁원 광주신세계 생활팀장은 "수면이 건강 관리에 필수 요소로 떠오르면서 침대와 침구류 등 다양한 상품들에 고객들의 관심이 이어지고 있다"며 "수면용품은 한번 구매하면 오래 사용하는 만큼 광주신세계 매장에 오셔서 직접 확인하시고 최적의 상품을 선택하시길 바란다"고 말했다.





