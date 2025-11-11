현대커머셜, 현대차 엑시언트 수리비 보상서비스 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

할부고객 사고수리비 최대 3000만원 보상

현대커머셜은 사고 수리비를 최대 3000만원까지 보장하는 현대자동차 수리비 보상 서비스를 선보인다고 11일 밝혔다.

현대자동차 엑시언트. 현대차

엑시언트 구매 후 1년간 발생한 사고에 대해 횟수 제한 없이 최대 3000만원 보상하는 서비스다. 현대커머셜에서 1억원 이상 할부 상품을 이용해 엑시언트를 구매한 고객이면 이용할 수 있다. 저금리 등 프로모션 상품을 이용하는 고객은 제외된다.

현대커머셜은 현대차와 함께 엑시언트 차주 수리비 부담을 완화하기 위해 서비스를 마련했다. 대형 상용차는 사고 발생 시 수리비용이 수천만원까지 발생한다. 현대커머셜에 따르면 대부분 보험회사는 자차 보험 가입을 수용하지 않거나 연 보험료 1000만원 이상을 요구해 차주 부담이 컸다.

엑시언트는 국내 최대 체급의 상용 전문 모델이다. 카고 트럭, 덤프 트럭, 트랙터 등 다양한 차종을 갖췄다. 특히 카고 트럭은 2019년 출시 이후 국내 대형트럭 판매량 1위를 기록 중이다.





현대커머셜 관계자는 "현대커머셜을 통해 상용차를 이용하는 고객 편의를 높일 수 있는 서비스를 꾸준히 선보일 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

