하나카드, 지드래곤 컬래버레이션 한정판 3종 론칭

팬 멤버십 가입비 지원도

하나카드는 하나금융그룹 모델 지드래곤과 컬래버레이션해 만든 한정판 카드를 선보인다고 11일 밝혔다.

카드를 11월11일 11시에 공개해 내년 1월11일까지 두 달간 판매한다.

지드래곤 센텀 바이 제이드(연회비 100만원), 지드래곤 바이 제이드(연회비 15만원) 프리미엄 카드 2종과 지드래곤 체크 바이 하나 트래블고 체크카드 1종으로 출시된다.

지드래곤은 카드 디자인에서 하나금융그룹 핵심 철학 '하나'의 의미를 자신만의 의미로 재해석했다.

하나돼 빛나는 완전함의 시작, 다양성이 하나로 피어난 조화의 순간, 하나돼 자라나는 성장의 여정을 디자인 콘셉트로 그룹 대표 카드 상품에 예술성과 상징성을 동시에 담았다.

패키지와 카드 소재도 차별화했다. 손님이 카드를 받는 순간 '아트가 카드가 되는' 경험을 하도록 카드별 전용 패키지를 적용했다.

100만원 연회비 카드의 경우 항공기에 이용되는 첨단 신소재 두랄루민으로 만든 메탈카드를 전용 메탈 케이스에 담아 제공한다.

프리미엄 2종 카드는 적지 않은 연회비 수준에 걸맞은 혜택을 제공하기 위해 연간 이용금액에 따라 혜택을 바우처로 돌려주도록 설계했다.

해외·항공·숙박·면세 하나머니 적립, 전세계 공항라운지 무료입장(본인·가족·동반) 혜택을 제공한다. 국내 모든 가맹점, 디지털 콘텐츠 영역에서 하나머니 적립을 제공한다.

지드래곤 팬을 위해 지드래곤 오피셜 멤버십 가입비 3만원을 지원한다.

체크카드엔 '트래블고(GO)'서비스가 포함됐다. 모든 통화 무료환전(환율우대 100%), 해외이용수수료 면제, 해외 현금자동입출금기(ATM) 인출 수수료 면제 혜택을 제공한다.

카페·베이커리, 편의점, 디지털 콘텐츠 등 국내 주요 가맹점 결제 시 결제액 5% 하나머니 적립을 전월 실적에 따라 제공한다. 지드래곤 멤버십 가입비 1만5000원도 지원한다.





하나카드 관계자는 "협업의 메시지를 온전히 전하기 위해 카드 디자인뿐 아니라 패키지, 팝업스토어 체험 같은 다양한 요소를 준비했다"며 "이번 컬래버레이션 카드로 손님에게 금융과 예술이 하나되는 새로운 경험을 제공할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

