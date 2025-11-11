부처 이관 앞둔 '국립대병원' 교육·연구 지원방안 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복지부-교육부, 3·4차 '지역·필수·공공의료 강화 협의체' 개최

보건복지부가 소관부처를 옮기는 데 반대하는 국립대학병원들에 대한 포괄적 육성 방안 마련에 속도를 내고 있다.

10일 이형훈 보건복지부 제2차관이 '지역·필수·공공의료 강화 협의체' 제3·4차 회의를 주재하고 있다. 보건복지부

복지부는 전날 서울 중구 컨퍼런스 하우스 달개비에서 '지역·필수·공공의료 강화 협의체' 제3·4차 회의를 가졌다고 11일 밝혔다.

이날 회의에는 이형훈 복지부 제2차관을 비롯해 정통령 공공보건정책관, 김홍순 교육부 의대교육지원관, 윤혜준 의대교육기반과장, 충남대학병원·경북대학병원·전북대학병원·강원대학병원 병원장 등이 참석해 지역·필수·공공의료 위기 속 국립대학병원 역할 강화 방향과 소관부처 복지부 이관 후 교육·연구 강화지원, 규제개선 등 세부 지원방안 등에 대해 논의했다.

복지부와 교육부는 지난 회의에서 지역·필수·공공의료 강화를 위한 국립대학병원 임상·교육·연구 포괄적 육성방안을 제시한 데 이어 이번 회의에서 포괄적 육성방안의 세부 추진방안을 제시했다. 특히 소관부처 이관 후 교육·연구 위축 우려에 대한 현장의 우려를 최소화하기 위해 이관 후 교육·연구 강화 방안에 대해 깊이 있는 논의를 했다고 복지부는 전했다.

협의체와 별개로 복지부와 교육부는 현장 소통을 강화하기 위해 개별 국립대학병원을 직접 찾아가 교수진 등 구성원들을 대상으로 소관부처 복지부 이관 후의 지원 로드맵을 설명하는 한편, 신분 변동 등 사실과 다른 현장 우려 사항에 대해 적극적으로 설명하고 있다.

이 제2차관은 "지금은 지역·필수·공공의료 위기의 골든타임"이라면서 "국립대학병원과 긴밀한 소통을 통해 지역·필수·공공의료를 강화할 수 있는 구체적인 해법을 적시에 추진해야 한다"고 강조했다.





전국 10개 국립대병원 중 서울대병원을 제외한 9곳은 전날 입장문을 내고 국립대병원의 소관부처를 교육부에서 복지부로 이관하는 데 반대의 뜻을 밝혔다. 국립대학병원협회에 따르면 지난 4~6일 실시한 설문에서 9개 지역 국립대학병원 교수 1063명 중 79.9%가 부처 이관에 반대했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

