ETRI "빛으로 컴퓨팅 자원 확장…AI 데이터센터 새 시대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

메모리와 가속기 등 핵심 자원을 '빛'으로 연결·분리할 수 있는 기술이 국내에서 세계 최초로 개발됐다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 광(光) 스위치 기반의 '데이터센터 자원연결(Optical Disaggregation·OD)' 기술을 개발하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

광스위치 기반 데이터센터 자원연결 기술을 개발한 ETRI 연구팀 구성원들이 기념촬영을 하고 있다. 한국전자통신연구원 제공

AD

OD 기술은 인공지능(AI) 확산으로 폭증하는 데이터 처리 수요에 대응하고, 미래 데이터센터를 빠르고 효율적으로 운영할 수 있게 할 차세대 '광 네트워크'의 핵심 기술로 평가받는다.

현재 데이터센터는 하나의 서버 안에 CPU, 메모리, 스토리지, 가속기(GPU) 등이 고정적으로 묶여 있는 서버 중심의 구조로 구성된다.

하지만 이 구조에서는 각 서버가 보유한 한정된 자원만 활용하는 탓(편차)에 전체 효율이 떨어지는 문제가 생긴다.

또 대부분 데이터센터는 전기 신호 기반의 스위치를 사용해 데이터 전송과정에서 신호 변환이 여러 차례 발생하는 지연 현상이 발생, 초고속 연결이 필요한 AI 학습용 데이터나 메모리 자원을 효율적으로 운용하는 데 한계를 드러냈다.

ETRI가 개발한 OD 기술은 이러한 구조적 한계를 근본적으로 해결했다는 점에서 의미를 갖는다. 서버 내부의 메모리나 가속기가 부족할 경우 광 스위치를 이용해 다른 서버의 자원을 빛의 신호로 즉시 연결할 수 있는 덕분이다.

이를 통해 AI 학습과 대규모 데이터 분석처럼 고성능 연산이 필요한 작업에서도 자원을 '필요한 순간, 필요한 만큼' 빠르고 유연하게 연결·분리하는 것이 가능하다고 ETRI는 설명했다.

특히 이번 기술은 원격 메모리 접속 표준(Compute Express Link·CXL)을 광 스위치로 연결한 세계 최초 사례라는 점에서 의미가 크다.

ETRI는 자체 개발한 CPU 어댑터, 메모리 블레이드, 가속기 블레이드, OD 매니저를 결합한 검증 시스템으로 OD 기술을 실증하는 데도 성공했다.

실증과정에서 프로그램이 추가 자원을 요청할 때 광 경로를 자동으로 설정해 필요한 메모리와 가속기를 실시간으로 할당하고, 서비스가 안정적으로 수행되는 것이 확인됐다. 즉 데이터센터 자원을 소프트웨어적으로 제어하면서도 광속으로 연결할 수 있는 체계가 입증된 것이다.

ETRI는 이번 기술에 적용된 CXL 관련 원천특허를 확보하는 동시에 관련 기술로 국내외 특허 47건의 출원을 마쳤다.

이준기 ETRI 광네트워크연구실장은 "이번 연구는 메모리와 가속기를 효율적으로 공유·활용해 AI 시대에 데이터센터의 자원 부족 문제를 해소하고, 지속 가능한 미래형 데이터센터로의 전환을 앞당기는 발판을 마련했다는 점에서 의미 깊다"고 말했다.





AD

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 '광 클라우드 네트워킹 핵심기술 개발' 사업의 일환으로 수행됐다. ETRI는 OD 기술을 국가 AI 인프라 고도화, 클라우드·슈퍼컴퓨팅 통합, 친환경 데이터센터 구축 등 다양한 분야에 적용해 산업 전반의 혁신을 이끌어 간다는 복안이다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>