춘천시, 소상공인 상생 직거래장터 개최…지역 소상공인 판로 확대

춘천시, 15~16일·22~23일 2주 연속 나흘간 개최
청년소상공인 직거래 부스·이벤트·공연 등 다채로운 구성
'땡겨요' 홍보 병행으로 지역 소상공인 판로 확대
춘천지역 소상공인들의 경영 활로를 넓히고 시민과 관광객에게 지역 브랜드 상품을 알리는 상생의 장이 마련된다.
강원도 춘천시(시장 육동한)가 오는 15~16일, 22~23일 이틀씩 2주간 '2025 춘천 소상공인 상생 직거래장터'를 연다.
올해는 지역의 청년소상공인의 판매 수익 증대와 홍보에 주력해 △청년소상공인 직거래 부스 △시민 참여형 이벤트 △공연 프로그램 등 다채로운 구성으로 진행한다. 또 특히 민관협력 배달앱인 '땡겨요' 홍보도 함께 추진해 지역 내 소상공인 판로 확대를 도모할 예정이다.
소상공인 상생 직거래장터는 강원특별자치도 공모사업으로 춘천시는 지난해부터 참여하고 있다. 작년에는 송암스포츠타운에서 열린 스페셜라이즈드 행사와 연계 운영하면서 큰 호응을 얻었다.
규모는 지난해보다 커졌다. 지난해 이틀 동안 진행한 행사는 올해 4일로 확대해 운영한다.
시 관계자는 "작년보다 한층 규모가 커진 직거래장터에 많은 시민들의 관심을 기대한다"며 "시민이 즐기고 소상공인이 웃는 상생의 장이 되길 바란다"고 말했다.
춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
