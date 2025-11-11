테러 용의자도 있는 교도소서 술판 벌인 수감자들…인도 발칵

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SNS서 인도 교도소 '술판 영상' 확산

당국, 내부 조사 착수·관련자 문책 예고

인도의 한 교도소에서 수감자들이 술 파티를 벌이는 영상이 퍼지며 파문이 일고 있다. 인도 당국은 "불법 행위를 용납하지 않겠다"며 긴급 조사에 착수했다.

인도의 한 교도소에서 수감자들이 술 파티를 벌이는 영상이 공개돼 논란이 일고 있다. 사회관계망서비스(SNS)

10일(현지시간) 인도 경제매체 이코노믹타임스는 "남부 카르나타카주 벵갈루루 중앙교도소에서 수감자들이 술과 안주를 즐기며 파티를 여는 영상이 퍼지면서 당국이 긴급 대응에 나섰다"고 보도했다.

최근 인도 온라인상에선 벵갈루루 중앙교도소로 추정되는 곳에서 수감자들이 파티를 여는 모습이 담긴 영상이 확산했다. 이 교도소는 테러 용의자와 성범죄자 등 중범죄를 저지른 이들이 수감된 것으로 알려졌다.

영상에는 수감자들이 술잔과 안주 등을 늘어놓고 춤추는 모습이 담겼다. 지난달에는 이 교도소의 수감자들이 휴대전화를 사용하고 TV를 시청하는 영상이 공개돼 논란이 됐는데, 한 달도 채 지나지 않아 불법 행위가 발생한 셈이다.

교소도 내부 영상이 유출되면서 교정시설 내 부패 의혹도 제기되고 있다. 인도 누리꾼들은 "고위험 교도소에서 금지 물품이 어떻게 반입됐는지 조사해야 한다","수감자 특혜를 뿌리 뽑아야 한다"며 분노를 표했다.

인도 당국 "엄중 사안…재발 방지책 마련할 것"

G 파라메슈와라 카르나타카주 내무장관은 "더 이상 이런 불법 행위를 용납하지 않겠다"며 강경 대응을 예고했다.

G 파라메슈와라 장관은 "이번 사건을 심각하게 보고 교정국 바야난다 경찰청장에게 즉각 보고서를 제출하라 지시했다"며 "만족스럽지 않으면 별도 조사위원회를 구성해 재발 방지책을 마련하겠다"고 밝혔다.

그는 교도소 측의 '인력 부족' 해명에 대해서도 강하게 비판했다. G 파라메슈와라 장관은 "인력 부족을 이유로 TV와 휴대전화, 기타 물품을 제공하면, 그것이 무슨 교도소인가?"라며 "테러리스트뿐 아니라 모든 수감자가 휴대전화나 외부 물품을 소지해서는 안 된다"고 강조했다.

카르나타카 주정부는 모든 교정시설에 폐쇄회로(CC)TV와 휴대전화 전파차단기를 설치하기로 결정했다. 주정부 규정 준수 여부를 확인하는 한편 불시 점검을 지시한 것으로 알려졌다.





교정당국은 영상의 진위 확인과 금지 물품 반입 경위를 조사하기 위한 내부조사에 착수했다. 보고서는 곧 제출될 예정이다. 매체는 "관련자에 대한 징계가 불가피할 것으로 보인다"고 전했다.





