웹툰 도시 대전, '2025 대학만화웹툰최강전' 개최

14~16일까지 대전이스포츠경기장서 열려



전국 대학서 제출된 156건 작품 가운데 48점 시상



웹툰 도시 대전에서 '대학만화웹툰최강전'이 열린다.

대전시가 오는 14일부터 16일까지 3일간 대전이스포츠경기장에서 '2025 대학만화웹툰최강전'을 개최한다.

올해로 5회째를 맞이한 이번 행사는 그동안 '대전국제웹툰잡페어'라는 명칭으로 진행됐으나, 대전시 웹툰 산업 추진 전략과 연계해 실질적인 창작 인재 양성에 중점을 두기 위해 올해부터 '대학만화웹툰최강전'으로 명칭을 변경했다.

이번 대회는 전국 웹툰학과 학생들을 대상으로 작품을 공모·시상하고, 웹툰 기업과의 1대1 매칭 상담회, 웹툰 작가 토크쇼, 창작자 교류회 등 다채로운 부대행사를 통해 차세대 웹툰 창작 생태계의 장을 마련한다.

이를 통해 지역 작가와 수도권 기업 간 교류를 촉진하고, 신규 창작 유망주를 발굴함으로써 대전이 웹툰 도시로 도약하기 위한 기반을 다지는 계기가 될 예정이다.

행사 기간 동안 대전이스포츠경기장 1층 로비에서는 참가 학생들의 작품 전시회가 상시 운영되며, 학생 및 기업상담회는 14~15일 양일간 3층 보조경기장에서 진행된다.

특히 개막식은 14일 오후 5시에 열리며 ▲대전 웹툰 과학 포럼 ▲시상식 ▲창작자 교류회 등이 이어진다. 15일에는 인기 웹툰 작가가 참여하는 '웹툰 작가 토크쇼 및 사인회'가 진행될 예정이다.

올해 시상식에는 전국 각지의 웹툰학과에서 총 156건의 작품이 출품됐으며, 이 중 48건의 작품을 선정해 시상할 계획이다.

대전시는 이번 행사를 통해 웹툰을 전공하는 전국의 청년 창작자들이 대전에 모여 교류하고, 지역 웹툰 산업의 경쟁력과 인재 저변을 확대하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

지난 10년간 대전은 네이버·카카오 플랫폼 내 130건의 웹툰 연재, 해외 8개국(북미, 프랑스, 독일, 일본, 중국, 대만, 인도네시아, 태국) 진출, 95건의 OSMU(One Source Multi Use) 사업화를 달성하며, 국내외에서 주목받는 웹툰 도시로 성장해 왔다.

특히 ▲꼬마비 작가의 넷플릭스 '살인자ㅇ난감' ▲오세형 작가의 넷플릭스 '광장' ▲신대성 작가의 디즈니+ '커넥트'는 대전 출신 작가의 웹툰 IP가 글로벌 OTT로 제작된 대표 사업화 사례로 손꼽힌다.

대전시는 '웹툰 IP 첨단 클러스터' 조성사업을 통해 중부권 웹툰 인력 양성과 산업기반 확충에 나서고 있다. 시는 2026년도 국비 확보에 총력을 기울이는 한편, 올해 약 7억 원의 시비를 투입해 ▲웹툰 산업기반 조성 ▲웹툰 캠퍼스 운영 ▲지역작가 양성사업 등을 적극적으로 추진하고 있다.

이장우 대전시장은 "대학만화웹툰최강전이 청년 창작자들의 꿈과 실력을 겨루는 전국적인 대표 대회로 자리매김하길 바란다"며 "향후 웹툰 IP 첨단 클러스터가 조성되면, 이러한 창작 인재들이 지역에서 성장하여 글로벌 K-웹툰의 중심으로 도약하는 강력한 시너지 효과를 낼 것"이라고 말했다.





한편 이번 행사는 웹툰에 관심 있는 누구나 무료로 관람이 가능하며, 행사 기간 동안 현장을 방문하면 전국 예비 웹툰 작가들의 수준 높은 출품작을 직접 감상할 수 있다.





