페퍼앤솔트, ‘유미어스·병약이’ 일본 세이부 시부야 팝업스토어 성료

K-콘텐츠 캐릭터 IP, 일본·중국 등 아시아 시장 진출 본격화

K-콘텐츠 전문 기업 ㈜페퍼앤솔트는 인기 SNS 캐릭터 '유미어스(곰돌찡·토끼찡)'와 '병약이'의 글로벌 진출 프로젝트를 본격화하며 일본 도쿄 세이부 시부야(Seibu Shibuya) 백화점에서 두 번째 글로벌 팝업스토어를 성공적으로 개최했다고 밝혔다.

이번 팝업스토어는 지난해 열린 '시부야 모디(Shibuya MODI)' 1차 행사에 이어 진행된 것으로, 시부야역 인근 핵심 상권이자 젊은 세대가 가장 활발하게 찾는 세이부 시부야 백화점에서 열렸다. 트렌디한 패션 브랜드와 식음·라이프스타일 매장이 밀집한 복합 쇼핑몰 내에 위치한 팝업 부스에는 SNS를 통해 이미 캐릭터를 알고 있던 팬들과 현지 소비자들이 몰리며 뜨거운 호응을 얻었다.

행사 현장에서는 '유미어스'와 '병약이'의 신규 굿즈와 한정판 상품이 대거 공개됐다. SNS 캐릭터 특유의 감성적이고 귀여운 디자인이 일본 10~20대 여성 고객층의 높은 관심을 끌었으며, 일부 한정판 제품은 오픈 첫날 조기 품절되는 등 높은 판매 성과를 기록했다.

㈜페퍼앤솔트 관계자는 "SNS를 통해 캐릭터를 접한 팬들이 직접 굿즈를 소장하고 싶어 하는 수요가 매우 높다"며 "현지 반응을 바탕으로 일본 내 추가 전개와 온라인 연동 콘텐츠 확장도 검토 중"이라고 밝혔다.

한편, 페퍼앤솔트는 한국콘텐츠진흥원의 '한류 IP 활용 상품 기획·개발 지원사업'에 선정되어 캐릭터 IP 기반 상품 개발과 글로벌 유통망 확장을 추진하고 있다. 이번 일본 팝업을 계기로 SNS 기반 캐릭터들이 온라인을 넘어 실물 상품·전시·브랜드 협업 등으로 확장 가능한 콘텐츠 IP임을 입증했다.





김승주 ㈜페퍼앤솔트 CSO는 "시부야 모디 팝업의 성공 이후 세이부 시부야에서 새로운 도전을 이어가게 됐다"며 "이번 프로젝트는 K-SNS 캐릭터의 가능성을 아시아 시장 전반으로 넓히는 첫걸음으로, 2025년 일본과 중국 시장 성과를 기반으로 2026년에는 한국을 대표하는 글로벌 캐릭터 브랜드로 자리매김할 것"이라고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

