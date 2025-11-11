정선군, 안전사고 위험 컸던 노후 고한 모노레일 '역사 속으로'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군, 고한 모노레일 16년 만에 철거

'주민 안전·예산 절감' 동시 실현

강원도 정선군은 노후화로 잦은 고장과 안전사고 위험이 제기돼 온 고한 모노레일을 철거하고, 주민이 안전하게 이용할 수 있는 대체 통행로 정비에 나선다고 11일 밝혔다.

정선군청 전경.

군은 총사업비 5억원을 투입해 올해 안에 고한 모노레일 철거를 완료하고, 철거 구간을 인도와 주차장, 사면 정비와 연계해 쾌적한 보행환경과 개선된 도심 경관을 조성할 계획이다.

고한 모노레일은 2009년 설치 이후 16년간 지역 주민과 관광객의 이동 수단으로 활용돼 왔으나, 시설 노후로 인한 급정지와 잦은 고장 등 안전사고 위험이 반복됐다. 특히 연간 1억원이 넘는 유지관리비가 발생해 운영상 한계가 드러났다.

군은 주민 불편을 줄이기 위해 2023년 고한복합문화센터(정암아리센터) 개관과 함께 보행교와 엘리베이터를 설치, 모노레일을 대신할 안전한 통행시설을 마련했다. 이후 모노레일 이용객은 일평균 250명에서 40명으로 줄어, 대체시설이 주민 생활에 안정적으로 자리 잡은 것으로 나타났다.

그러나 지난해 교통안전공단에서 실시한 모노레일 정기검사에서 주요 부품 균열과 기초 부식 등 중대한 결함이 확인돼 운행이 중단됐다. 이어진 정밀안전점검에서도 4개 주요 부문이 부적합 판정을 받았으며, 수리 및 재운행에는 13억원 이상의 예산과 핵심 부품 조달에 2년 이상이 소요될 것으로 분석됐다.

이에 군은 장기간 운행 중단으로 인한 주민 불편과 예산 낭비를 막고 무엇보다 안전사고 예방을 위해 철거를 결정했다.

철거에 앞서 군은 주민설명회를 열어 의견을 수렴했으며, 대부분의 주민이 노후 시설로 인한 사고 위험과 유지비 부담 해소의 필요성에 공감했다. 이와 함께 보행교 지붕 설치와 통행로 정비 등 후속 조치도 요청했다.

군은 철거와 동시에 고한복합문화센터 보행교에 지붕을 설치하고 안전시설을 보강해 주민 이동 편의를 높일 방침이다.





전홍선 정선군 전략산업과장은 "고한 모노레일은 지역의 상징적 교통수단이었지만, 주민 안전 확보와 예산 절감, 생활환경 개선이라는 성과를 동시에 이루는 사업으로 전환될 것"이라며 "철거 이후에도 보행교 등 대체 통행시설을 지속적으로 보완해 더 안전하고 편리한 생활환경을 만들어 가겠다"고 말했다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

