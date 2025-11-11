與, 지역위원장 워크숍서 지선 승리 다짐…정청래 "단결, 단결, 단결"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민주, 곤지암리조트서 지역위원장 워크숍

與 "무능부패한 국힘 지방정부 심판할 것"

정청래 "당정대는 원팀…찰떡 공조 다짐"

더불어민주당이 10~11일 진행한 지역위원장 워크숍에서 내년 지방선거 승리를 위해 단결을 강조하는 결의문을 채택했다.

연합뉴스

AD

11일 경기 광주시 도척면 곤지암리조트에서 열린 민주당 지역위원장 워크숍에서 민주당은 △이재명 정부의 성공 및 대한민국 재도약 △민생회복 및 내란청산 △지선 승리로 무능·부패한 국민의힘 심판 등을 결의했다.

결의문 낭독을 맡은 박지혜 의정부시갑위원장과 서태경 사상지역위원장은 "입법과 예산으로 이재명 정부 성공을 뒷받침하고 내년 지방선거의 압도적 승리를 통해 무능하고 부패한 국민의힘 지방정부를 심판할 것"이라며 "완전한 정권교체, 완전한 내란청산, 완전한 국가 정상화를 이루고 진짜 자치분권 균형 성장의 문을 활짝 열 것"이라고 말했다.

정청래 당대표는 "1박 2일 동안 우리는 첫째도, 둘째도, 셋째도 이재명 정부의 성공을 위해 내년 6월 지방선거 승리를 반드시 일궈내야겠다는 다짐을 했다"면서 "늘상 말씀드리지만 당정대는 원팀"이라고 했다. 김병기 원내대표는 "11월11일이 빼빼로데이라고 하는데 1자가 네 개 겹치는 이 날은 민주당데이"라며 "총선, 대선 승리에 이어 다가올 지방선거에도 숫자 1이 국민의 선택, 민주당의 번호, 승리의 상징이 되리라 확신한다"고 했다.





AD

한편 민주당은 이달 중, 지방선거 공직 후보자 추천 기준 및 방법을 확정하고 당헌·당규를 개정한다. 공천 방향은 △당원 민주주의 실현 △완전한 민주적 경선 △깨끗하고 유능한 민주적 후보 선출 △여성·청년·장애인 기회 확대로 정했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>