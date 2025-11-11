수험생 방해 없게…용인시, 수능 종합대책 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시험장 주변 공사 자제, 기계 사용 금지

시험장 주변 불법주차 사전 집중단속도

경기도 용인시는 13일 치러지는 '2026학년도 대학수학능력시험'을 앞두고 수험생이 안정적으로 시험을 치를 수 있도록 소음방지, 교통, 기상, 상수도 등 4개 분야 종합지원대책을 마련해 시행한다고 11일 밝혔다.

이날 용인에서 수능을 치르는 수험생은 1만8454명이다. 이는 지난해 1만6823명보다 1631명 는 것이다.

시는 수험생들이 시험에 집중할 수 있도록 시험장 주변 공사 소음 자제와 시험 당일 공사 중단을 요청하고 각종 기계 장비 사용도 금지했다.

인근 아파트의 방송 송출 자제, 에버랜드 스피드웨이 자동차 경주장 등 소음 유발시설의 운영시간 조정 등과 관련한 협조도 요청했다.

이날 영어 듣기평가가 진행되는 오후 1시 10분부터 1시 35분까지는 용인경전철 운행을 자제하고 서행토록 조치했다. 시험장 주변의 원할한 차량 흐름을 위해 불법주차를 집중 단속할 계획이다.

강설 등 돌발 기상 상황에 대비해 시험 당일 새벽 시간대 시험장 주변 도로에는 제설제를 뿌린다. 시험장 내 급수시설의 상수도 배관도 사전에 점검하고, 비상급수차량을 시험장 인근에 배치해 장애 발생 시 즉시 대응토록 했다.





이상일 용인시장은 "수험생이 응시하는 만큼 한 치의 차질도 없도록 세밀한 대책을 마련했다"며 "모든 수험생이 최상의 컨디션으로 시험에 임해 좋은 결과를 거두길 바란다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

