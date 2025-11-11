JW바이오사이언스, 대한병리학회 국제학술대회서 'Tissue-Tek AutoTEC a120' 전시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

JW바이오사이언스는 지난달 30일부터 2일간 롯데호텔서울에서 열린 대한병리학회 국제학술대회(KSP 2025)에서 연속 자동 포매(embedding) 시스템 'Tissue-Tek AutoTEC a120'을 전시했다고 11일 밝혔다.

'Tissue-Tek AutoTEC a120'은 업계 최초 전자동 연속 포매(embedding) 시스템으로 병리 진단 과정 중 환자의 조직 샘플을 파라핀 블록으로 만드는 공정을 자동화한 장비다.

포매는 환자에게 채취한 조직 샘플을 검사용 블록으로 제작하는 과정을 뜻한다. 질병 진단의 정확성과 직결되는 현미경 분석을 위해 진단이 필요한 병변 조직의 정확한 방향이 유지되도록 블록을 제작하는 것이 중요하다.

이 시스템은 자동화 장치와 전용 소모품(Paraform Cassette)을 통해 조직 샘플의 정렬을 유지하면서 표준화된 블록을 제작할 수 있다. 또 시간당 최대 120개의 조직 샘플 블록을 생산할 수 있는 처리 속도를 보유하고 있다.

행사 기간 동안 JW바이오사이언스는 관람객이 'Tissue-Tek AutoTEC a120'의 성능을 직접 확인할 수 있도록 현장 시연을 진행했다. 관람객들은 실제로 제작된 블록을 통해 'Tissue-Tek AutoTEC a120'의 결과물의 품질 일관성과 생산 속도, 작업자 개입으로 인한 오류 최소화 등 제품의 특장점을 확인했다.

또한 제조사인 사쿠라 파인텍(Sakura Finetek) 임직원과 함께 'Tissue-Tek AutoTEC a120'을 포함한 'SMART Automation' 핵심 장비를 소개하며 마케팅 활동을 전개했다.

JW바이오사이언스는 병리 진단 분야의 자동화 수요에 대응해 관련 장비 포트폴리오와 시장 경쟁력을 강화할 계획이다.

JW바이오사이언스 관계자는 "이번 KSP 2025에서 선보인 'Tissue-Tek AutoTEC a120'은 수작업으로 진행되는 포매 과정을 자동화함으로써 검사 과정에서 발생할 수 있는 휴먼 에러를 제거해 진단 오류를 예방할 수 있다"며 "표준화된 고품질 블록 제작으로 진단의 정확도를 높일 수 있어 검사실 환경과 운영 프로세스를 함께 개선할 수 있는 대안이 될 것"이라고 말했다.





한편, JW생명과학의 자회사인 JW바이오사이언스는 체외진단 분야 전문기업으로 사쿠라 파인텍과의 파트너십을 기반으로 'Tissue-Tek AutoTEC a120' 외에 연속 조직처리기 'Xpress x120', 자동 염색기 'Prisma Plus', 필름 커버슬리퍼 'Film E2' 등 병리 자동화 장비를 국내에 독점 공급하고 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

