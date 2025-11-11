관세청, 겨울철 불법 생활제품 '해외직구' 특별단속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부가 중국 광군제와 미국 블랙프라이데이 등 글로벌 할인행사에 편승한 불법 위해 물품 반입을 차단하기 위해 팔을 걷는다.

관세청은 11일부터 겨울철 생활 밀접품목을 중심으로 특별단속을 벌인다고 밝혔다.

인천 중구 인천세관 특송물류센터에 해외직구 물품들이 쌓여 있다. 사진은 기사와 무관함 /영종도=강진형 기자aymsdream@

특별단속은 겨울철 수요가 급증하는 난방용품과 동계 스포츠용품, 광군제 및 블랙프라이데이 등 행사기간에 몰리기 쉬운 해외직구 물품의 안전기준 적합 여부와 신체 유해성분 검출 여부, 지식재산권 침해 여부를 살펴보는 데 초점이 맞춰진다.

관세청은 물품 안정성 검사의 전문성 확보를 위해 국가기술표준원과 식품의약품안전처 등 세관 협업검사센터 파견인력, 지재권 전문기관(TIPA) 등 관계기관과 협력해 단속을 벌일 계획이다.

단속에서 겨울용품은 안전인증 미필·인증 허위표시 여부와 부품변경 또는 위변조 여부 등을 중점적으로 확인한다.

해외직구 식품류는 각 세관이 식약처 전문 인력과 함께 현품 개장 검사 및 안전성 분석을 실시해 금지성분이 포함된 제품이 국내로 반입되는 것을 차단하는 데 집중한다.

지재권 침해 단속은 지식재산처, TIPA와 공조해 진행할 계획이다. 주요 단속 대상은 중국발 화장품과 의류, 포토카드, 전자기기 등이다. 특히 안전성이 인증되지 않은 상표 위조 충전기와 보조배터리, 어댑터 등을 통관단계에서 집중 단속할 방침이다.





이명구 관세청장은 "동절기 특별단속을 통해 일상과 밀접한 생활용품 중 불법·불량 물품의 반입을 철저히 차단, 국민이 안전하게 일상생활을 이어갈 수 있도록 하는데 최선을 다하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

