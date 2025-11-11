하나은행, 더 뱅커·PWM 선정, '2025 대한민국 최우수 PB은행' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2011년 국내 은행 최초 '대한민국 최우수 PB은행' 수상 이래 통산 13회째 선정

글로벌 금융 매체 4대 PB어워드 연속 석권

6일(현지시각) 글로벌 금융전문매체 더 뱅커와 PWM(Professional Wealth Management)이 공동 주최한 '제17회 글로벌 PB 어워드'에서 '대한민국 최우수 PB은행상'을 수상한 뒤 오정화 하나은행 아시아선수촌PB센터지점 Gold PB부장(사진 왼쪽 두번째), 이희윤 분당PB센터지점 Gold PB부장(사진 왼쪽 세번째), 양진경 둔산금융센터지점 VIP PB팀장(사진 왼쪽 네번째)이 유리 벤더 PWM誌 수석편집장(사진 왼쪽 첫번째)과 기념 촬영을 하고 있다. 하나은행

하나은행은 글로벌 금융전문매체 더 뱅커와 PWM(Professional Wealth Management)이 공동 주최한 '제17회 글로벌 PB어워드'에서 국가별 최고상인 '대한민국 최우수 PB은행'으로 선정됐다고 11일 밝혔다.

이번 수상으로 하나은행은 2011년 국내 시중은행 최초로 '대한민국 최우수 PB은행'으로 선정된 이래 통산 13회째 수상의 영예를 이어가며 대한민국 자산관리 명가로서의 위상을 글로벌 무대에서 다시 한 번 입증했다.

더 뱅커는 지난 6일(현지시각) 영국 런던에서 개최된 시상식을 통해 하나은행이 ▲은퇴설계 및 상속증여 등 종합 자산관리 솔루션 구축 ▲패밀리오피스·글로벌 부동산 투자자문 등 특화 서비스 제공 ▲차별화된 디지털 자산관리 서비스 강화 등 자산관리 부문에서 높은 평가를 받았다고 밝혔다.

하나은행 자산관리그룹 관계자는 "올해는 PB 비즈니스 30주년을 맞은 뜻깊은 해로, 손님의 신뢰 덕분에 하나은행이 대한민국 최고의 자산관리 명가로 인정받을 수 있었다"며 "앞으로도 손님 중심의 한 차원 높은 자산관리 서비스로 신뢰에 보답하겠다"고 수상 소감을 전했다.





한편, 하나은행은 지난 3월 유로머니의 대한민국 최우수 PB은행상' 수상을 시작으로 글로벌 파이낸스, PBI 등 지난해에 이어 올해도 글로벌 금융 매체가 주관한 4대 PB어워드를 모두 석권하는 쾌거를 이뤘다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

