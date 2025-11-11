제이엘케이, 일본 JSNET서 AI 기술력 선보여…"현지 유통망 확대 본격화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의료 인공지능(AI) 전문기업 제이엘케이(대표 김동민)는 오는 12~15일까지 일본 오사카 국제컨벤션센터에서 열리는 제41회 일본 뇌신경 혈관내 치료학회(JSNET, Japanese Society for Neuroendovascular Therapy)에 참가해 자사의 주요 AI 뇌졸중 솔루션을 전시하고, 일본 시장 공급망 확대에 나선다고 11일 밝혔다.

제이엘케이는 일본 의약품의료기기종합기구(PMDA) 인허가를 획득한 7종의 AI 솔루션을 선보인다. 또 의료 영상 데이터 플랫폼인 'AISCAN'도 공개할 예정이다.

회사가 공개하는 AI 솔루션은 CT 및 MRI를 기반으로 뇌졸중 영상을 분석해 정량적인 정보를 제공하고, 의료진이 뇌졸중 환자의 진단과 치료 의사결정을 효율적으로 할 수 있도록 개발된 제이엘케이의 대표 제품들이다. 특히 PMDA 인허가를 완료한 포트폴리오를 중심으로 일본 의료현장에 즉시 적용 가능한 상용화 인프라를 구축하고 있어 일본 의료기관의 주목을 받고 있다.

제이엘케이는 AI 기반 신규 의료기기 유통 전문 기업 '크레아보(Clairvo)'와 유통 계약을 체결한 바 있으며 현재는 또 다른 초대형 의료기기 유통상사와의 추가 계약을 서두르고 있는 것으로 알려졌다.

또한 이번 JSNET 참가를 통해 일본 의료기관과의 네트워크를 대폭 넓히고 AI 의료기기 유통 기업들을 만나 일본 시장 내 진입 확대를 확장하는 발판을 마련한다는 계획이다.

이번 학회 기간 중에는 류위선 최고의학책임자(CMO)의 연구 발표도 예정돼 있다. NCCT를 활용한 혈관재개통 시술 이후 출혈 부작용 발생 예측 관련 연구와 MR 관류영상 자동분석 소프트웨어 임상 검증 결과를 13일과 14일 각각 구연으로 발표할 예정이다. 연구 성과 발표를 통해 JLK 소프트웨어의 기술적 강점과 임상적 유용성을 일본 의료진과 공유해 JLK 소프트웨어에 대한 관심을 더 끌어올릴 것으로 기대된다.





김동민 제이엘케이 대표는 "JSNET은 일본 신경혈관 치료 분야를 대표하는 학회로, 이번 참가를 통해 제이엘케이의 AI 솔루션이 일본 의료계의 주요 전문가들에게 직접 검증받는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 일본 의료 환경에 최적화된 AI 진단 솔루션을 지속적으로 선보이며, 현지 파트너사와의 긴밀한 협력을 통해 일본 시장 내 점유율을 빠르게 확대해 나가겠다"라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

