신세계免, 블프 초특가…최대 80% 할인전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

16일까지 진행

베스트 상품 TOP 100·단독 브랜드 특가

매일 참여 가능 구매금액별 적립 혜택

신세계면세점은 연말 시즌과 중국 광군절을 맞아 내국인과 외국인 고객을 대상으로 오는 16일까지 '2025 감사제'를 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 지난 9일 종료된 '쓱데이(SSG DAY)'의 프로모션 열기를 이어가고, 외국인 고객 중심의 구매 수요를 연말까지 확장하기 위해 마련됐다. 국문몰과 영문몰, 중문몰에서 동시 진행되며 중문몰에서는 '광군절(블랙프라이데이) 초특가' 이벤트를 통해 광군절 쇼핑 수요를 집중 공략한다.

신세계면세점 '2025 감사제. 신세계면세점 제공

AD

행사 기간 올해 가장 많은 고객의 선택을 받은 '2025 베스트 상품 톱(TOP) 100'을 선보인다. 스킨케어, 메이크업, 바디·향수, 뷰티 디바이스, 패션, 전자, 유·아동, 건강기능식품, 주류, 시계·주얼리 등 주요 10개 카테고리에서 입생로랑 뷰티, 딥티크, 김정문알로에 등 실질적 선호도가 높은 상품 중심으로 구성했다. 이와 함께 비치용품 브랜드 써니라이프 등 최대 할인율 80%의 구성 상품을 묶은 '블프(블랙프라이데이) 초특가'도 운영한다.

구매 혜택도 강화했다. 선착순 참여 고객에게 면세포인트와 추가적립금을 랜덤으로 제공하며, 1등 당첨 고객에게는 최대 40만원 추가적립금을 지급한다. 이와 별도로 모든 참여 고객에게 구매금액별로 최대 9만5000원의 추가적립금 혜택도 제공한다. 적립금은 당일 사용이 가능하다. 신세계 단독 브랜드 구성도 확대했다. 메디큐브, 토리든, 파타고니아 등 2025년 단독 입점 브랜드들이 참여해 최대 50% 특가 상품을 제안하고, 신세계면세점만 보유한 브랜드 경쟁력을 적극적으로 알릴 계획이다.





AD

신세계면세점 관계자는 "쓱데이에 이어 감사제를 통해 외국인 고객의 실질적 혜택을 확대하고, 연말 쇼핑 수요를 견인하겠다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>