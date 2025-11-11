[특징주]두산, 4분기 최대 실적 달성 전망에 신고가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

두산이 장 초반 강세다.

11일 오전 9시 3분 기준 두산은 전일 대비 14.80%(13만9000원) 뛴 107만8000원에 거래되고 있다. 장중 108만2000원까지 치솟으며 52주 신고가를 경신했다. 우선주인 두산우 역시 11% 넘게 급등하며 연중 최고가를 갈아치웠다.

두산이 올해 4분기 창사 이래 최대 실적을 기록할 것이란 증권가 전망이 나오면서 투자심리를 끌어올린 것으로 풀이된다. 올해 3분기 두산의 연결 기준 매출은 4조4524억원(전년 동기 대비 +14.8%), 영업이익은 2313억원(전년 동기 대비 +109.9%)을 기록했다.

김소원 키움증권 연구원은 "3분기에 일시적으로 하락한 인공지능(AI) 가속기용 물량이 회복되는 가운데, 반도체 패키지용 소재 등 주요 고부가 제품의 수요 강세가 이어지며 양적, 질적 성장이 지속될 것"이라며 4분기 자체 사업 매출액 6004억원, 영업이익 1509억원으로 분기 최대 실적을 전망했다.





양승수 메리츠증권 연구원은 "CCL(동박적층판) 산업이 공급자 우위 시장으로 전환되며 '슈퍼사이클'이 본격화되고 있다"며 "두산전자BG가 업황 상승의 중심에서 최대 수혜를 볼 것"으로 내다봤다. 북미 고객사의 서버랙 제품에 대한 시장 대기 수요는 이미 폭발적인 수준으로, 2026년 전자BG 매출이 2조2800억 원(+23.4%), 영업이익은 7058억원(+27.6%)에 이를 것으로 추산했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

