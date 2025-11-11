사천시, 우주항공청과 함께 농촌 일손 돕기 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가을철 농가의 일손 부족 해결

경남 사천시와 우주항공청 직원들이 가을철 농촌의 일손 부족 문제 해결을 위해 공동으로 농촌 일손 돕기를 실시했다.

이번 활동은 사천읍 일대에서 진행 중인 단감 수확 현장에서 이뤄졌다.

사천시, 우주항공청과 함께 농촌 일손 돕기 단체 사진.

AD

지난 10일 사천시농업기술센터 기술지원과 우주항공청 직원 등 총 25명이 참여해 단감 수확을 지원하며, 농업인들의 현장 애로사항을 직접 듣고 해결책을 모색하는 시간을 가졌다. 농촌 현장에서의 실질적인 어려움을 함께 나누고, 상호 협력의 중요성을 다시 한번 확인하는 뜻깊은 시간이 됐다.

특히 우주항공청은 사천시에 위치한 중앙행정기관으로서 지역과의 상생을 위한 의지를 보이며 이번 농촌 일손 돕기 활동에 적극적으로 참여했다. 이를 통해 지역 사회와 협력을 강화하는 계기가 됐다.





AD

김성일 사천시농업기술센터 소장은 "가을철 일손 부족으로 어려움을 겪는 농가에 실질적인 도움이 되길 바란다. 농업인의 안정적인 영농을 위해 앞으로도 지속해서 노력하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>