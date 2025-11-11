잦은 정전, 전쟁 때문만은 아냐…우크라, 부패 의혹 국영기업 70곳 압수수색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우크라 당국, 원자력공사 등 70곳 압수수색

협력사에 10~15% 리베이트 받은 의혹

러-우, 겨울철 앞두고 에너지 시설 폭격 중

러시아와의 전쟁으로 겨울을 앞두고 전력 수급에 어려움을 겪는 우크라이나에서 국영 에너지 기업들의 부패 의혹이 불거졌다. 연합뉴스는 10일(현지시간) 폴리티코 유럽판을 인용해 "우크라이나 국가반부패국(NABU)이 원자력 공사 에네르고아톰을 비롯해 국영 에너지 기업에 대한 수사의 일환으로 70곳을 압수 수색을 했다"고 보도했다.

우크라이나 키이우의 한 다리 모습. AP연합뉴스

당국에 따르면 에네르고아톰의 고위급 간부 등이 에너지 인프라 보호 구조물 건설에 참여한 기업들을 비롯해 협력사로부터 정부 계약 금액의 10∼15%에 해당하는 리베이트를 조직적·체계적으로 받아 온 것으로 파악됐다. 당국은 "압수수색을 위해 15개월간 수사와 1000시간 분량의 도청 작업을 거쳤다"고 밝혔다.

협력사가 제공한 서비스나 제품에 대한 대금 지급을 끊는다거나 협력사 지위를 박탈하겠다는 식으로 이들을 협박해 뒷돈을 챙겨왔다는 것이다. 당국은 또 "이들은 범행을 용이하게 하기 위해 전 국영자산기금 부의장 같은 인물을 포섭했다"고 설명했다.

이들은 이렇게 챙겨온 뒷돈을 키이우 중심가의 별도 사무실에서 관리하고, 역외 기업 네트워크를 통해 자금 세탁을 했다는 의심을 받고 있다. 세탁된 자금 규모는 1억달러(약 1400억원) 규모로 추산된다. 당국은 피의자들의 신원을 공개하지 않았으나, 우크라이나 유명 기업인과 에너지 산업 관계자들이 포함된 것으로 전해졌다.

지난 7일 러시아의 드론 폭격을 받는 우크라이나 추위브의 모습. AFP연합뉴스

이번 수사는 러시아와 우크라이나가 겨울을 앞두고 서로의 에너지 시설을 집중적으로 타격하는 가운데 이뤄졌다. 지난 8일 우크라이나 당국은 러시아가 에너지·사회기반시설을 공습해 최소 4명이 사망하고 발전소 가동과 전력 공급이 광범위하게 중단됐다고 밝혔다.

국영 전력사 센트레네르고는 역대 최대 규모의 공격을 받아 전력 생산을 중단했으며, 민간 전력 대기업 DTEK도 화력발전소 설비가 파손됐다고 전했다. 하르키우에서는 에너지 기업 직원 1명이 사망했고 비상 정전과 급수 차질이 이어졌다. 오데사와 크레멘추크 등 남부·중부 지역에서도 에너지 시설 파손과 전력·수도 공급 중단이 보고됐다.





볼로디미르 젤렌스키 대통령은 사회관계망서비스(SNS)에서 "겨울을 앞두고 일반인들을 해치려는 에너지 기반시설 공습에는 러시아 에너지를 겨냥한 제재가 필요하다"며 "지금까지 러시아의 원자력 부문은 제재받지 않았다"고 지적했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

