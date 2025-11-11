팀스파르타, 멀티 LLM 서비스 '모두 AI' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

무제한 플랜 990원 프로모션 진행

팀스파르타는 하나의 서비스에서 복수의 거대언어모델(LLM)을 사용할 수 있는 멀티 LLM 솔루션 '모두 AI'를 출시했다고 11일 밝혔다.

모두 AI는 '누구나 쉽게 AI를 잘 쓰도록'을 목표로 단순히 대화형 AI를 제공하는 수준을 넘어 AI 활용 역량의 격차를 해소하고, 이용자들이 실제 업무 및 일상에 잘 활용할 수 있는 업스킬링 서비스로 기획됐다.

팀스파르타 로고. 팀스파르타

AD

주요 기능은 세 가지다. '최적 모델 자동 매칭'은 사용자의 질문을 분석해 챗GPT 등 대표적 생성형 AI의 특징과 강점을 기준으로 최적의 답을 낼 수 있는 모델을 선택해 주는 기능이다. '프롬프트 도우미'는 사용자가 좋은 답을 받을 수 있도록 실시간으로 프롬프트를 보정해준다. '맞춤형 파트너 모드'를 설정하면 금융, 헬스케어, 교육 등 사용자의 관심 분야나 업무 영역에 따라 맞춤형 대화 파트너가 생성돼 배경지식 및 개인 상황이 반영된 정교한 답변이 제공된다.

팀스파르타는 '모두 AI'의 첫 번째 주 사용자층으로 생성형 AI 활용 니즈는 높지만, 실질적인 사용법에 어려움을 겪고 있는 40·50세대를 설정했다. 향후 세대를 넘어 AI 활용이 익숙지 않은 사용자라면 누구나 손쉽게 직관적이고 높은 품질의 응답을 받을 수 있도록 솔루션을 발전시켜 나갈 계획이다.

출시 기념 프로모션도 진행된다. 팀스파르타는 11월 한 달간 정가 2만원 상당의 모두 AI 무제한 플랜을 990원에 제공하며, 무료 플랜 사용자의 경우 지정된 제한 횟수 내에서 서비스 체험이 가능하다.





AD

이범규 팀스파르타 대표는 "프롬프트 작성이 어려운 분들도 손쉽게 양질의 답변을 받을 수 있는 모두 AI를 통해, 보다 많은 분이 새로운 기회를 창출하셨으면 좋겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>